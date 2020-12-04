***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.12.2020 10:30
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON
ISIN Kodu TRYHDFP000045
Fonun Süresi SÜRESİZ
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Serpil ASLAN BEKTAŞ 01.08.2020 12 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Mehmet Balaban 23.08.2019 Yönetim Kurulu Üyesi 20 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
Murat Borucu 08.06.2020 Genel Müdür Yardımcısı 20 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Burhaniye Mah. Doğu Karadeniz Cad. No:26/5 Üsküdar/İSTANBUL 02165575790 02165575707 hedefportfoy@hfh.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Ferda Taşdelen Risk yöneticisi 02165575790 hedefportfoy@hfh.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891341
BIST
11:451.331
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,25
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.338
En Düşük
1.326
11:457,7996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0278
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8441
En Düşük
7,7649
11:459,4877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0408
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4700
|
9,5376
En Düşük
9,4232
11:45461,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,62
|Açılış
|: 461,93
|
|Önceki Kapanış
|: 460,31
|
464,40
En Düşük
459,68
BIST En Aktif Hisseler11:45
|RYGYO
|6,71
|28.672.226
|% 10,00
|
|ERBOS
|35,56
|32.376.686
|% 9,96
|
|DIRIT
|4,54
|217.330
|% 9,93
|
|SILVR
|5,69
|28.385.705
|% 9,85
|
|UMPAS
|0,85
|114.514
|% 8,97
|
|ARTI
|5,93
|557.556
|% -9,88
|
|KERVN
|1,12
|368.196
|% -9,68
|
|SAFKR
|15,20
|6.333.354
|% -8,87
|
|EUKYO
|4,47
|5.109.960
|% -7,07
|
|ORMA
|12,02
|31.180
|% -4,75
|
|TSKB
|1,98
|876.012.387
|% -3,88
|
|GARAN
|9,15
|484.967.934
|% -0,54
|
|TKNSA
|15,97
|345.073.926
|% -0,99
|
|SISE
|6,97
|344.589.368
|% -0,29
|
|PETKM
|4,31
|330.439.827
|% 1,17
|
|TSKB
|1,98
|876.012.387
|% -3,88
|
|IHLAS
|1,20
|155.109.317
|% -2,44
|
|EKGYO
|2,17
|240.016.115
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,32
|103.858.914
|% 0,00
|
|PETKM
|4,31
|330.439.827
|% 1,17
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7963
|7,7996
|% 0,36
|
|Euro
|9,4835
|9,4877
|% 0,43
|
|Sterlin
|10,4517
|10,5041
|% 0,26
|
|Frank
|8,7206
|8,7731
|% 0,38
|
|Riyal
|2,0732
|2,0836
|% 0,35
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.842
|-0,71
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,83
|
|Cumhuriyet
|3.064
|3.110
|25,00
|
|Tam
|3.048
|3.125
|20,64
|
|Yarım
|1.473
|1.512
|9,98
|
|Çeyrek
|739
|756
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,22
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|0,05
|
|B. Petrol
|49,72
|49,72
|1,01
|