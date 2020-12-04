***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.12.2020 10:53
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Serpil Aslan Bektaş 01.08.2020 12 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891357
B
12:141.330
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,67
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.338
En Düşük
1.326
12:147,7915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0197
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8441
En Düşük
7,7649
12:149,4840
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0371
|Açılış
|: 9,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4700
|
9,5376
En Düşük
9,4232
12:14461,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,18
|Açılış
|: 461,49
|
|Önceki Kapanış
|: 460,31
|
464,40
En Düşük
459,68
BIST En Aktif Hisseler12:14
|RYGYO
|6,71
|29.239.134
|% 10,00
|
|ERBOS
|35,56
|32.823.107
|% 9,96
|
|DIRIT
|4,54
|217.330
|% 9,93
|
|SILVR
|5,69
|28.772.881
|% 9,85
|
|BEYAZ
|10,90
|7.580.903
|% 9,11
|
|ARTI
|5,93
|557.556
|% -9,88
|
|KERVN
|1,12
|368.196
|% -9,68
|
|SAFKR
|15,20
|6.333.354
|% -8,87
|
|EUKYO
|4,46
|5.332.504
|% -7,28
|
|TKNSA
|15,32
|470.262.691
|% -5,02
|
|TSKB
|1,98
|924.798.315
|% -3,88
|
|GARAN
|9,15
|514.957.213
|% -0,54
|
|SELEC
|17,06
|476.807.857
|% 2,34
|
|TKNSA
|15,32
|470.262.691
|% -5,02
|
|SISE
|6,98
|406.237.932
|% -0,14
|
|TSKB
|1,98
|924.798.315
|% -3,88
|
|IHLAS
|1,20
|160.159.125
|% -2,44
|
|EKGYO
|2,18
|249.337.268
|% 0,46
|
|DOHOL
|2,70
|268.145.937
|% 1,89
|
|PETKM
|4,33
|393.906.750
|% 1,64
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7873
|7,7915
|% 0,25
|
|Euro
|9,4749
|9,4840
|% 0,39
|
|Sterlin
|10,4392
|10,4915
|% 0,14
|
|Frank
|8,7202
|8,7727
|% 0,38
|
|Riyal
|2,0727
|2,0831
|% 0,32
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|-0,98
|
|Altın Gr.
|461
|461
|1,18
|
|Cumhuriyet
|3.062
|3.109
|-1,00
|
|Tam
|3.047
|3.124
|-1,47
|
|Yarım
|1.473
|1.511
|-0,71
|
|Çeyrek
|739
|756
|-0,35
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,21
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,03
|
|B. Petrol
|49,69
|49,69
|0,98
|