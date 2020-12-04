***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.12.2020 10:55
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Serpil Aslan Bektaş 01.08.2020 12 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891361
BIST
12:131.331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,02
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.338
En Düşük
1.326
12:137,7893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0175
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8441
En Düşük
7,7649
12:139,4829
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0360
|Açılış
|: 9,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4700
|
9,5376
En Düşük
9,4232
12:13461,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,18
|Açılış
|: 461,49
|
|Önceki Kapanış
|: 460,31
|
464,40
En Düşük
459,68
BIST En Aktif Hisseler12:13
|RYGYO
|6,71
|29.210.757
|% 10,00
|
|ERBOS
|35,56
|32.819.479
|% 9,96
|
|DIRIT
|4,54
|217.330
|% 9,93
|
|SILVR
|5,69
|28.772.881
|% 9,85
|
|BEYAZ
|10,95
|7.490.341
|% 9,61
|
|ARTI
|5,93
|557.556
|% -9,88
|
|KERVN
|1,12
|368.196
|% -9,68
|
|SAFKR
|15,20
|6.333.354
|% -8,87
|
|EUKYO
|4,47
|5.314.837
|% -7,07
|
|KLMSN
|19,16
|10.070.144
|% -4,87
|
|TSKB
|1,99
|920.217.907
|% -3,40
|
|GARAN
|9,16
|509.642.100
|% -0,43
|
|SELEC
|17,19
|465.951.043
|% 3,12
|
|TKNSA
|15,48
|461.607.139
|% -4,03
|
|SISE
|6,98
|405.806.952
|% -0,14
|
|TSKB
|1,99
|920.217.907
|% -3,40
|
|IHLAS
|1,20
|160.111.662
|% -2,44
|
|EKGYO
|2,17
|249.107.754
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,69
|244.697.304
|% 1,51
|
|PETKM
|4,33
|392.130.796
|% 1,64
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7860
|7,7893
|% 0,23
|
|Euro
|9,4750
|9,4829
|% 0,38
|
|Sterlin
|10,4397
|10,4921
|% 0,15
|
|Frank
|8,7174
|8,7699
|% 0,34
|
|Riyal
|2,0725
|2,0829
|% 0,31
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|-0,06
|
|Altın Gr.
|461
|461
|1,11
|
|Cumhuriyet
|3.062
|3.109
|-1,00
|
|Tam
|3.047
|3.124
|-0,94
|
|Yarım
|1.473
|1.511
|-0,45
|
|Çeyrek
|739
|756
|-0,22
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,23
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,03
|
|B. Petrol
|49,68
|49,68
|0,97
|
Seans Raporu
12:13
daha fazla
-
12:25KAREL
Yüzde 4.86 oranında artışla 20.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 437, 984 adet işlem
-
12:24SILVR
Yüzde 9.85 oranında artışla 5.69 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 171, 865 adet işlem
-
12:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 21 kaybederek (% -0.10 ) 1, 198
-
12:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RYGYO, UMPAS, ERBOS, KRVGD, DIRIT, SILVR
-
12:23
SILVR, RYGYO, PKENT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında