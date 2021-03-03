***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.03.2021 11:03
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Satış Başlangıç Tarihi 01.03.2021
Fonun Süresi 01.03.2033
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914737
BIST
11:011.549
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 20,66
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.550
En Düşük
1.539
11:017,2966
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,0635
|Açılış
|: 7,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3610
En Düşük
7,2946
11:018,8224
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -0,0804
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,9039
En Düşük
8,8198
11:01407,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -2,24
|Açılış
|: 407,93
|
|Önceki Kapanış
|: 410,17
|
411,13
En Düşük
406,81
BIST En Aktif Hisseler11:01
|BOSSA
|24,42
|25.430.815
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,00
|2.083.015
|% 10,00
|
|GOZDE
|7,93
|132.442.536
|% 9,99
|
|IDEAS
|46,74
|1.339.288
|% 9,98
|
|KENT
|394,70
|4.821.655
|% 9,97
|
|CASA
|183,20
|554.730
|% -9,98
|
|BRMEN
|2,38
|617.824
|% -9,85
|
|MERIT
|300,00
|990.000
|% -7,55
|
|KSTUR
|327,20
|327.527
|% -7,10
|
|UMPAS
|1,19
|93.028
|% -5,56
|
|KRDMD
|7,11
|558.834.695
|% 4,10
|
|THYAO
|14,73
|552.459.235
|% -0,54
|
|PETKM
|5,64
|485.998.241
|% 1,81
|
|EREGL
|15,77
|363.927.049
|% 4,44
|
|GARAN
|9,31
|347.495.473
|% 1,20
|
|SKBNK
|1,40
|162.306.082
|% 1,45
|
|EKGYO
|2,47
|240.486.324
|% 2,07
|
|PETKM
|5,64
|485.998.241
|% 1,81
|
|KRDMD
|7,11
|558.834.695
|% 4,10
|
|YKBNK
|2,80
|174.601.798
|% 1,82
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2939
|7,2966
|% -0,86
|
|Euro
|8,8174
|8,8224
|% -0,90
|
|Sterlin
|10,1998
|10,2510
|% -0,45
|
|Frank
|7,9724
|8,0204
|% -0,53
|
|Riyal
|1,9447
|1,9545
|% -0,57
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|-4,08
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-2,29
|
|Cumhuriyet
|2.716
|2.757
|19,00
|
|Tam
|2.702
|2.771
|16,22
|
|Yarım
|1.306
|1.340
|7,84
|
|Çeyrek
|655
|670
|3,93
|
|Gümüş.Ons
|26,67
|26,71
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,86
|62,86
|0,16
|