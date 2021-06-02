***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.06.2021 09:34
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü DEĞİŞKEN FON
ISIN Kodu TRYHDFP00169
Fonun Süresi SÜRESİZ
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Serpil ASLAN BEKTAŞ 01.08.2020 12 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Murat Borucu 08.06.2020 Genel Müdür Yardımcısı 20 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Burhaniye Mah. Doğu Karadeniz Cad. No:26/5 Üsküdar/İSTANBUL 02165575790 02165575707 hedefportfoy@hfh.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Ferda Taşdelen Risk yöneticisi 02165575790 hedefportfoy@hfh.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939498
BIST
11:011.426
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -6,29
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.429
En Düşük
1.419
11:018,6246
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,1056
|Açılış
|: 8,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5000
|
8,8122
En Düşük
8,5189
11:0110,5232
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1145
|Açılış
|: 10,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3950
|
10,7614
En Düşük
10,4087
11:01526,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 5,79
|Açılış
|: 526,35
|
|Önceki Kapanış
|: 520,56
|
538,54
En Düşük
520,57
BIST En Aktif Hisseler11:01
|DERIM
|12,03
|15.751.661
|% 9,96
|
|EPLAS
|27,50
|654.198
|% 9,56
|
|TRCAS
|4,28
|19.438.440
|% 8,35
|
|DIRIT
|6,15
|77.176
|% 7,89
|
|VAKKO
|12,75
|32.523.069
|% 7,87
|
|UTPYA
|26,50
|79.659
|% -8,62
|
|DOGUB
|5,00
|4.977.018
|% -6,89
|
|IZFAS
|6,89
|8.310.636
|% -6,00
|
|MRGYO
|1,32
|3.158.603
|% -5,71
|
|EMNIS
|20,12
|11.267
|% -5,09
|
|SASA
|35,34
|581.332.359
|% 4,25
|
|THYAO
|13,59
|468.670.963
|% 0,74
|
|GARAN
|7,99
|438.422.723
|% -1,36
|
|PETKM
|6,33
|406.500.715
|% 1,61
|
|TUPRS
|99,45
|299.765.857
|% 0,86
|
|YKBNK
|2,18
|240.082.923
|% -1,36
|
|PETKM
|6,33
|406.500.715
|% 1,61
|
|GARAN
|7,99
|438.422.723
|% -1,36
|
|EKGYO
|1,95
|79.264.707
|% 1,04
|
|THYAO
|13,59
|468.670.963
|% 0,74
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6221
|8,6246
|% 1,24
|
|Euro
|10,5176
|10,5232
|% 1,10
|
|Sterlin
|12,1498
|12,2107
|% 1,09
|
|Frank
|9,5550
|9,6126
|% 1,06
|
|Riyal
|2,2919
|2,3034
|% 1,20
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|-0,68
|
|Altın Gr.
|526
|526
|5,85
|
|Cumhuriyet
|3.438
|3.490
|-3,00
|
|Tam
|3.421
|3.509
|-2,69
|
|Yarım
|1.654
|1.698
|-1,30
|
|Çeyrek
|829
|849
|-0,64
|
|Gümüş.Ons
|27,74
|27,77
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,69
|7,70
|0,05
|
|B. Petrol
|70,54
|70,54
|0,29
|