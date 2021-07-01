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***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

01.07.2021 11:57



***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Murat Borucu 08.06.2020 Genel Müdür Yardımcısı 20 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
Mustafa Doğan 01.07.2021 15 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945398


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SAYAS 26,40 18.473.931 % 10,00  
PKENT 2.844,40 5.098.787 % 10,00  
DARDL 14,90 24.080.592 % 9,96  
GEDIK 8,72 19.731.558 % 9,96  
INVEO 130,30 7.192.039 % 9,96  
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Riyal 2,3103 2,3219 % -0,09  
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Altın Ons 1.781 1.781 10,87  
Altın Gr. 497 497 1,50  
Cumhuriyet 3.284 3.334 29,00  
Tam 3.271 3.354 32,74  
Yarım 1.581 1.622 15,83  
Çeyrek 793 811 7,92  
Gümüş.Ons 26,37 26,40 0,25  
Gümüş Gr. 7,34 7,35 0,03  
B. Petrol 76,38 76,38 1,77  
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