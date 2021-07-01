***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.07.2021 11:57
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Murat Borucu 08.06.2020 Genel Müdür Yardımcısı 20 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
Mustafa Doğan 01.07.2021 15 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945398
BIST
15:511.363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 6,39
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.356
|
1.372
En Düşük
1.358
15:518,6863
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0127
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7245
En Düşük
8,6573
15:5110,3427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0158
|Açılış
|: 10,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2900
|
10,3626
En Düşük
10,2829
15:51496,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,44
|Açılış
|: 496,60
|
|Önceki Kapanış
|: 495,17
|
498,81
En Düşük
493,97
BIST En Aktif Hisseler15:48
|SAYAS
|26,40
|18.473.931
|% 10,00
|
|PKENT
|2.844,40
|5.098.787
|% 10,00
|
|DARDL
|14,90
|24.080.592
|% 9,96
|
|GEDIK
|8,72
|19.731.558
|% 9,96
|
|INVEO
|130,30
|7.192.039
|% 9,96
|
|KUTPO
|51,85
|3.187.738
|% -9,98
|
|TKURU
|219,60
|674.172
|% -9,96
|
|EUKYO
|6,00
|1.935.708
|% -9,91
|
|OZRDN
|9,34
|4.676.310
|% -9,85
|
|CASA
|130,00
|136.473
|% -8,96
|
|THYAO
|13,54
|819.791.580
|% 1,27
|
|GARAN
|8,34
|657.111.159
|% 0,48
|
|SASA
|27,14
|343.407.966
|% -0,15
|
|KOZAL
|116,60
|302.834.999
|% -0,43
|
|ERBOS
|130,40
|292.189.175
|% 0,15
|
|EKGYO
|1,88
|230.802.099
|% 0,53
|
|YKBNK
|2,18
|231.051.505
|% 0,93
|
|GARAN
|8,34
|657.111.159
|% 0,48
|
|THYAO
|13,54
|819.791.580
|% 1,27
|
|PEKGY
|1,09
|58.327.362
|% 9,00
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6849
|8,6876
|% -0,13
|
|Euro
|10,3356
|10,3444
|% 0,17
|
|Sterlin
|11,9657
|12,0257
|% -0,27
|
|Frank
|9,3636
|9,4200
|% -0,02
|
|Riyal
|2,3103
|2,3219
|% -0,09
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|10,87
|
|Altın Gr.
|497
|497
|1,50
|
|Cumhuriyet
|3.284
|3.334
|29,00
|
|Tam
|3.271
|3.354
|32,74
|
|Yarım
|1.581
|1.622
|15,83
|
|Çeyrek
|793
|811
|7,92
|
|Gümüş.Ons
|26,37
|26,40
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,03
|
|B. Petrol
|76,38
|76,38
|1,77
|
Seans Raporu
15:48
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16:01
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16:01XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 62 artarak (% 0.47 ) 1, 205
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : INVEO, DARDL, SELVA, KGYO, PKENT, GEDIK, SAYAS
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