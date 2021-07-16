***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.07.2021 10:01
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Murat Borucu 08.06.2020 Genel Müdür Yardımcısı 20 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
Mustafa Doğan 01.07.2021 Genel Müdür Yardımcısı 15 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951446
BIST
11:201.367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,17
|Açılış
|: 1.370
|
|Önceki Kapanış
|: 1.367
|
1.374
En Düşük
1.367
11:208,5060
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0584
|Açılış
|: 8,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5831
En Düşük
8,4960
11:2010,0830
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0536
|Açılış
|: 10,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0800
|
10,1740
En Düşük
10,0629
11:20499,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -4,46
|Açılış
|: 499,61
|
|Önceki Kapanış
|: 504,07
|
504,90
En Düşük
498,46
BIST En Aktif Hisseler11:20
|KARYE
|8,80
|77.898.977
|% 10,00
|
|VBTYZ
|15,87
|28.169.176
|% 9,98
|
|EDATA
|8,93
|11.458.625
|% 9,98
|
|EDIP
|4,19
|68.500.814
|% 9,97
|
|SELVA
|7,44
|15.263.471
|% 9,90
|
|EKIZ
|7,50
|15.653
|% -6,25
|
|DOCO
|677,90
|15.053.543
|% -3,64
|
|CASA
|130,00
|15.340
|% -3,42
|
|KRTEK
|8,09
|16.535.155
|% -3,35
|
|KRONT
|54,50
|8.631.665
|% -3,11
|
|SASA
|32,08
|526.255.482
|% 2,95
|
|GARAN
|8,45
|203.930.351
|% 0,24
|
|THYAO
|13,17
|173.331.207
|% 0,69
|
|KRDMD
|7,21
|108.997.598
|% -0,83
|
|ARCLK
|33,34
|97.685.328
|% 1,96
|
|SKBNK
|1,06
|25.404.953
|% 1,92
|
|GARAN
|8,45
|203.930.351
|% 0,24
|
|YKBNK
|2,31
|50.794.896
|% -0,43
|
|EDIP
|4,19
|68.500.814
|% 9,97
|
|SASA
|32,08
|526.255.482
|% 2,95
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5031
|8,5060
|% -0,68
|
|Euro
|10,0738
|10,0830
|% -0,53
|
|Sterlin
|11,7607
|11,8197
|% -0,45
|
|Frank
|9,2345
|9,2901
|% -0,69
|
|Riyal
|2,2665
|2,2779
|% -0,49
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-6,56
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-4,47
|
|Cumhuriyet
|3.320
|3.371
|-13,00
|
|Tam
|3.304
|3.387
|-14,10
|
|Yarım
|1.597
|1.638
|-6,82
|
|Çeyrek
|801
|819
|-3,41
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,19
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,17
|7,18
|-0,08
|
|B. Petrol
|73,50
|73,50
|0,03
|