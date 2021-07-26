***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.07.2021 17:50
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Murat Borucu 08.06.2020 Genel Müdür Yardımcısı Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
Mustafa Doğan 01.06.2021 Genel Müdür Yardımcısı Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
Ercan Güner 01.07.2021 Genel Müdür Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951826
BIST
17:431.348
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,32
|Açılış
|: 1.356
|
|Önceki Kapanış
|: 1.352
|
1.363
En Düşük
1.346
17:438,5677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0193
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,6278
En Düşük
8,5408
17:4310,1241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0565
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0950
|
10,1777
En Düşük
10,0523
17:43495,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,37
|Açılış
|: 495,84
|
|Önceki Kapanış
|: 495,47
|
501,55
En Düşük
494,22
BIST En Aktif Hisseler17:43
|EDIP
|5,06
|19.982.487
|% 10,00
|
|AGYO
|2,54
|27.488.154
|% 9,96
|
|TKURU
|236,30
|2.642.953
|% 9,96
|
|YAYLA
|4,87
|41.797.149
|% 9,93
|
|DERHL
|4,66
|17.960.691
|% 9,91
|
|MERIT
|17,55
|764.812
|% -10,00
|
|SELVA
|7,44
|49.693.968
|% -9,05
|
|TRILC
|28,66
|170.753.046
|% -8,08
|
|BALAT
|4,60
|146.970
|% -8,00
|
|ALCAR
|293,00
|51.979.293
|% -7,10
|
|GARAN
|8,12
|982.220.644
|% -1,81
|
|KRDMD
|7,38
|571.437.805
|% 1,65
|
|THYAO
|12,34
|567.111.119
|% -3,06
|
|SASA
|29,80
|490.847.279
|% -0,33
|
|PETKM
|5,43
|488.540.386
|% 2,45
|
|GARAN
|8,12
|982.220.644
|% -1,81
|
|EKGYO
|1,80
|203.674.730
|% 0,56
|
|TSKB
|1,23
|137.365.099
|% -1,60
|
|PETKM
|5,43
|488.540.386
|% 2,45
|
|PEKGY
|1,00
|88.967.685
|% -1,96
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5643
|8,5677
|% 0,23
|
|Euro
|10,1125
|10,1241
|% 0,56
|
|Sterlin
|11,8051
|11,8644
|% 0,72
|
|Frank
|9,3105
|9,3666
|% 0,56
|
|Riyal
|2,2772
|2,2887
|% 0,22
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|-1,58
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-0,01
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-8,00
|
|Tam
|3.270
|3.352
|-14,94
|
|Yarım
|1.580
|1.622
|-7,23
|
|Çeyrek
|793
|811
|-3,61
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,27
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,94
|6,95
|0,02
|
|B. Petrol
|73,69
|73,69
|0,25
|
Seans Raporu
17:43
daha fazla
-
17:52PGSUS
Yüzde -3.69 oranında düşüşle 67.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 500, 684 adet işlem
-
17:50KONYA
Yüzde -6.26 oranında düşüşle 902.40 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 294 adet işlem
-
17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, KRDMD, EKGYO
-
17:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HURGZ, DERHL, OZGYO, AGYO, METUR, KUYAS, IDGYO, YAYLA, TKURU, AVHOL
-
17:48
RTALB, HURGZ, YAYLA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında