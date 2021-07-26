***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.07.2021 17:57
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Murat Borucu 08.06.2020 Genel Müdür Yardımcısı Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
Mustafa Doğan 01.06.2021 Genel Müdür Yardımcısı Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
Ercan Güner 01.07.2021 Genel Müdür Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951835
BIST
18:051.349
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,48
|Açılış
|: 1.356
|
|Önceki Kapanış
|: 1.352
|
1.363
En Düşük
1.346
18:058,5576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0092
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,6278
En Düşük
8,5408
18:0510,1157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0481
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0950
|
10,1777
En Düşük
10,0523
18:05494,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,61
|Açılış
|: 494,86
|
|Önceki Kapanış
|: 495,47
|
501,55
En Düşük
494,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DERHL
|4,66
|18.210.481
|% 9,91
|
|BMSCH
|7,01
|101.140.275
|% 9,87
|
|EDATA
|10,29
|152.512.660
|% 4,79
|
|AKYHO
|1,86
|10.201.147
|% 4,49
|
|FADE
|14,66
|74.462.266
|% 4,28
|
|SELVA
|7,40
|53.257.988
|% -9,54
|
|KTSKR
|15,06
|18.415.214
|% -3,71
|
|BIOEN
|27,40
|33.752.695
|% -3,18
|
|MERCN
|10,37
|49.446.172
|% -1,80
|
|CANTE
|10,55
|24.851.253
|% -1,40
|
|VBTYZ
|17,33
|369.244.739
|% -0,69
|
|KARYE
|9,83
|208.196.033
|% 1,55
|
|EDATA
|10,29
|152.512.660
|% 4,79
|
|BOBET
|5,45
|107.057.450
|% -0,55
|
|BMSCH
|7,01
|101.140.275
|% 9,87
|
|KARYE
|9,83
|208.196.033
|% 1,55
|
|VBTYZ
|17,33
|369.244.739
|% -0,69
|
|EDATA
|10,29
|152.512.660
|% 4,79
|
|ESCAR
|16,62
|64.775.868
|% -0,54
|
|KTSKR
|15,06
|18.415.214
|% -3,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5548
|8,5576
|% 0,11
|
|Euro
|10,1079
|10,1157
|% 0,48
|
|Sterlin
|11,7924
|11,8515
|% 0,61
|
|Frank
|9,3043
|9,3604
|% 0,49
|
|Riyal
|2,2741
|2,2855
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|-3,39
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-0,39
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-8,00
|
|Tam
|3.270
|3.352
|-14,94
|
|Yarım
|1.580
|1.622
|-7,23
|
|Çeyrek
|793
|811
|-3,61
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,24
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,92
|6,93
|0,01
|
|B. Petrol
|73,41
|73,41
|-0,03
|