***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.07.2021 18:00
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Murat Borucu 08.06.2020 Genel Müdür Yardımcısı Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
Mustafa Doğan 01.06.2021 Genel Müdür Yardımcısı Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
Ercan Güner 01.07.2021 Genel Müdür Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951837
BIST
17:471.349
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,87
|Açılış
|: 1.356
|
|Önceki Kapanış
|: 1.352
|
1.363
En Düşük
1.346
17:478,5719
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0235
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,6278
En Düşük
8,5408
17:4710,1346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0670
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0950
|
10,1777
En Düşük
10,0523
17:47496,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,94
|Açılış
|: 496,41
|
|Önceki Kapanış
|: 495,47
|
501,55
En Düşük
494,22
BIST En Aktif Hisseler17:47
|EDIP
|5,06
|19.982.487
|% 10,00
|
|AGYO
|2,54
|27.488.154
|% 9,96
|
|TKURU
|236,30
|2.642.953
|% 9,96
|
|YAYLA
|4,87
|41.797.149
|% 9,93
|
|DERHL
|4,66
|18.068.090
|% 9,91
|
|MERIT
|17,55
|764.812
|% -10,00
|
|SELVA
|7,38
|50.877.123
|% -9,78
|
|ALCAR
|288,10
|52.703.555
|% -8,66
|
|TRILC
|28,66
|172.560.934
|% -8,08
|
|BALAT
|4,60
|146.970
|% -8,00
|
|GARAN
|8,14
|1.034.864.652
|% -1,57
|
|KRDMD
|7,37
|581.509.983
|% 1,52
|
|THYAO
|12,33
|570.273.755
|% -3,14
|
|SASA
|29,82
|494.885.830
|% -0,27
|
|PETKM
|5,42
|488.857.662
|% 2,26
|
|GARAN
|8,14
|1.034.864.652
|% -1,57
|
|EKGYO
|1,80
|204.631.611
|% 0,56
|
|TSKB
|1,23
|137.549.714
|% -1,60
|
|PEKGY
|1,00
|91.371.578
|% -1,96
|
|PETKM
|5,42
|488.857.662
|% 2,26
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5694
|8,5719
|% 0,27
|
|Euro
|10,1232
|10,1346
|% 0,67
|
|Sterlin
|11,8114
|11,8706
|% 0,78
|
|Frank
|9,3178
|9,3739
|% 0,64
|
|Riyal
|2,2783
|2,2897
|% 0,27
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.802
|-0,83
|
|Altın Gr.
|496
|496
|0,38
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-8,00
|
|Tam
|3.270
|3.352
|-14,94
|
|Yarım
|1.580
|1.622
|-7,23
|
|Çeyrek
|793
|811
|-3,61
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,24
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,95
|0,02
|
|B. Petrol
|73,44
|73,44
|0,00
|