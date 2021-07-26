***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.07.2021 18:01
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Murat Borucu 08.06.2020 Genel Müdür Yardımcısı Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
Mustafa Doğan 01.06.2021 Genel Müdür Yardımcısı Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
Ercan Güner 01.07.2021 Genel Müdür Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951839
BIST
18:051.349
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,48
|Açılış
|: 1.356
|
|Önceki Kapanış
|: 1.352
|
1.363
En Düşük
1.346
18:058,5647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0163
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,6278
En Düşük
8,5408
18:0510,1232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0556
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0950
|
10,1777
En Düşük
10,0523
18:05496,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,67
|Açılış
|: 496,14
|
|Önceki Kapanış
|: 495,47
|
501,55
En Düşük
494,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EDIP
|5,06
|20.027.719
|% 10,00
|
|RTALB
|22,74
|140.333.861
|% 9,96
|
|AGYO
|2,54
|27.516.546
|% 9,96
|
|TKURU
|236,30
|4.674.660
|% 9,96
|
|YAYLA
|4,87
|41.888.623
|% 9,93
|
|MERIT
|17,55
|1.004.896
|% -10,00
|
|SELVA
|7,43
|52.643.412
|% -9,17
|
|KSTUR
|234,00
|174.542
|% -8,24
|
|TRILC
|28,66
|178.061.991
|% -8,08
|
|AYES
|17,01
|509.009
|% -8,05
|
|GARAN
|8,14
|1.085.759.007
|% -1,57
|
|THYAO
|12,32
|601.392.600
|% -3,22
|
|KRDMD
|7,38
|597.949.222
|% 1,65
|
|SASA
|29,66
|519.577.258
|% -0,80
|
|PETKM
|5,41
|499.326.309
|% 2,08
|
|GARAN
|8,14
|1.085.759.007
|% -1,57
|
|EKGYO
|1,81
|206.906.066
|% 1,12
|
|TSKB
|1,22
|137.923.043
|% -2,40
|
|PETKM
|5,41
|499.326.309
|% 2,08
|
|PEKGY
|1,00
|92.729.131
|% -1,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5634
|8,5653
|% 0,20
|
|Euro
|10,1205
|10,1283
|% 0,60
|
|Sterlin
|11,8093
|11,8685
|% 0,76
|
|Frank
|9,3153
|9,3714
|% 0,61
|
|Riyal
|2,2775
|2,2889
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.802
|-0,69
|
|Altın Gr.
|496
|496
|0,37
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-8,00
|
|Tam
|3.270
|3.352
|-14,94
|
|Yarım
|1.580
|1.622
|-7,23
|
|Çeyrek
|793
|811
|-3,61
|
|Gümüş.Ons
|25,25
|25,28
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,94
|6,95
|0,02
|
|B. Petrol
|73,20
|73,20
|-0,24
|