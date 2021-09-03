***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.09.2021 11:50
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Murat Borucu 08.06.2020 Genel Müdür Yardımcısı Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
Ercan Güner 01.07.2021 Genel Müdür Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961656
BIST
17:401.468
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -10,73
|Açılış
|: 1.480
|
|Önceki Kapanış
|: 1.479
|
1.482
En Düşük
1.465
17:408,3043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0302
|Açılış
|: 8,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3488
En Düşük
8,2680
17:409,8589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0084
|Açılış
|: 9,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7900
|
9,9267
En Düşük
9,8180
17:40487,77
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 6,21
|Açılış
|: 487,83
|
|Önceki Kapanış
|: 481,56
|
488,47
En Düşük
481,08
BIST En Aktif Hisseler17:38
|OYLUM
|4,40
|34.425.990
|% 10,00
|
|YEOTK
|22,00
|249.392
|% 10,00
|
|ARMDA
|58,35
|6.611.425
|% 9,99
|
|TGSAS
|16,19
|42.776.778
|% 9,99
|
|DIRIT
|4,31
|972.039
|% 9,95
|
|ISBIR
|98,65
|1.943.701
|% -9,99
|
|BURCE
|20,38
|8.397.660
|% -6,43
|
|GLRYH
|2,44
|6.011.366
|% -5,43
|
|ROYAL
|3,38
|92.496
|% -5,32
|
|LUKSK
|48,40
|13.550.269
|% -4,82
|
|THYAO
|12,89
|1.063.575.197
|% -0,08
|
|GARAN
|9,80
|930.474.796
|% -0,61
|
|SASA
|28,34
|546.015.071
|% 0,50
|
|EREGL
|18,18
|468.245.363
|% -1,25
|
|KRDMD
|7,65
|439.991.934
|% -0,65
|
|ODAS
|1,57
|305.651.858
|% 1,95
|
|ZOREN
|1,73
|286.112.652
|% 6,13
|
|YKBNK
|2,61
|287.411.202
|% -1,14
|
|GARAN
|9,80
|930.474.796
|% -0,61
|
|THYAO
|12,89
|1.063.575.197
|% -0,08
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2999
|8,3040
|% 0,36
|
|Euro
|9,8578
|9,8656
|% 0,15
|
|Sterlin
|11,4551
|11,5125
|% 0,35
|
|Frank
|9,0402
|9,0946
|% 0,26
|
|Riyal
|2,2036
|2,2146
|% 0,16
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|20,17
|
|Altın Gr.
|487
|488
|5,98
|
|Cumhuriyet
|3.219
|3.268
|23,00
|
|Tam
|3.208
|3.289
|27,04
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|13,08
|
|Çeyrek
|778
|796
|6,54
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,68
|0,76
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,20
|
|B. Petrol
|72,79
|72,79
|-0,24
|
Seans Raporu
17:38
daha fazla
-
17:49EDATA
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 13.19 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 997, 077 adet işlem
-
17:48PAMEL
Yüzde -3.97 oranında düşüşle 45.04 lira fiyatla işlem gören hissede 784, 989 adet işlem
-
17:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, SAHOL, TCELL
-
17:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 68 kaybederek (% -0.74 ) 1, 295
-
17:47
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OYLUM, DIRIT, YYAPI, TGSAS, BALAT, HURGZ, ARMDA