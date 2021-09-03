***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.09.2021 11:51
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Murat Borucu 08.06.2020 Genel Müdür Yardımcısı Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
Ercan Güner 01.07.2021 Genel Müdür Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961661
BIST
14:391.468
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -10,71
|Açılış
|: 1.480
|
|Önceki Kapanış
|: 1.479
|
1.482
En Düşük
1.467
14:398,3032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0291
|Açılış
|: 8,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3488
En Düşük
8,2680
14:399,8595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0090
|Açılış
|: 9,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7900
|
9,9267
En Düşük
9,8180
14:39484,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 3,01
|Açılış
|: 484,57
|
|Önceki Kapanış
|: 481,56
|
486,53
En Düşük
481,08
BIST En Aktif Hisseler14:39
|OYLUM
|4,40
|33.263.853
|% 10,00
|
|YEOTK
|22,00
|223.190
|% 10,00
|
|FRIGO
|20,58
|72.022.124
|% 9,99
|
|TGSAS
|16,19
|35.558.031
|% 9,99
|
|DIRIT
|4,31
|972.039
|% 9,95
|
|ISBIR
|98,65
|1.943.701
|% -9,99
|
|GLRYH
|2,43
|4.614.763
|% -5,81
|
|BURCE
|20,52
|7.045.851
|% -5,79
|
|LUKSK
|48,08
|10.043.024
|% -5,45
|
|ROYAL
|3,38
|92.496
|% -5,32
|
|THYAO
|12,87
|746.021.466
|% -0,23
|
|GARAN
|9,80
|538.617.716
|% -0,61
|
|SASA
|28,36
|448.335.040
|% 0,57
|
|EREGL
|18,20
|283.879.319
|% -1,14
|
|KRDMD
|7,67
|234.315.582
|% -0,39
|
|ZOREN
|1,73
|174.914.645
|% 6,13
|
|AKYHO
|2,42
|173.189.155
|% -2,81
|
|ODAS
|1,54
|107.385.974
|% 0,00
|
|THYAO
|12,87
|746.021.466
|% -0,23
|
|GARAN
|9,80
|538.617.716
|% -0,61
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2992
|8,3032
|% 0,35
|
|Euro
|9,8559
|9,8595
|% 0,09
|
|Sterlin
|11,4542
|11,5116
|% 0,34
|
|Frank
|9,0446
|9,0991
|% 0,31
|
|Riyal
|2,2080
|2,2191
|% 0,36
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|5,51
|
|Altın Gr.
|485
|485
|3,48
|
|Cumhuriyet
|3.203
|3.252
|7,00
|
|Tam
|3.189
|3.270
|7,66
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|3,71
|
|Çeyrek
|773
|791
|1,85
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,12
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,45
|0,08
|
|B. Petrol
|73,35
|73,35
|0,32
|