***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.09.2021 11:51
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Murat Borucu 08.06.2020 Genel Müdür Yardımcısı Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
Ercan Güner 01.07.2021 Genel Müdür Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961663
BIST
17:401.468
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -10,73
|Açılış
|: 1.480
|
|Önceki Kapanış
|: 1.479
|
1.482
En Düşük
1.465
17:408,3043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0302
|Açılış
|: 8,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3488
En Düşük
8,2680
17:409,8589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0084
|Açılış
|: 9,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7900
|
9,9267
En Düşük
9,8180
17:40487,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 6,27
|Açılış
|: 487,83
|
|Önceki Kapanış
|: 481,56
|
488,47
En Düşük
481,08
BIST En Aktif Hisseler17:39
|YEOTK
|22,00
|250.360
|% 10,00
|
|OYLUM
|4,40
|34.426.668
|% 10,00
|
|ARMDA
|58,35
|6.689.614
|% 9,99
|
|TGSAS
|16,19
|42.776.778
|% 9,99
|
|DIRIT
|4,31
|972.039
|% 9,95
|
|ISBIR
|98,65
|1.943.701
|% -9,99
|
|BURCE
|20,34
|8.410.849
|% -6,61
|
|ROYAL
|3,38
|92.496
|% -5,32
|
|GLRYH
|2,45
|6.019.130
|% -5,04
|
|LUKSK
|48,38
|13.667.333
|% -4,86
|
|THYAO
|12,89
|1.077.721.297
|% -0,08
|
|GARAN
|9,80
|932.138.593
|% -0,61
|
|SASA
|28,32
|546.605.623
|% 0,43
|
|EREGL
|18,18
|469.110.452
|% -1,25
|
|KRDMD
|7,63
|457.314.373
|% -0,91
|
|ODAS
|1,58
|310.226.969
|% 2,60
|
|ZOREN
|1,74
|289.429.103
|% 6,75
|
|YKBNK
|2,61
|287.563.153
|% -1,14
|
|GARAN
|9,80
|932.138.593
|% -0,61
|
|THYAO
|12,89
|1.077.721.297
|% -0,08
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2999
|8,3040
|% 0,36
|
|Euro
|9,8578
|9,8656
|% 0,15
|
|Sterlin
|11,4617
|11,5192
|% 0,41
|
|Frank
|9,0484
|9,1029
|% 0,36
|
|Riyal
|2,2055
|2,2166
|% 0,25
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|19,98
|
|Altın Gr.
|488
|488
|6,27
|
|Cumhuriyet
|3.219
|3.268
|23,00
|
|Tam
|3.208
|3.289
|27,04
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|13,08
|
|Çeyrek
|778
|796
|6,54
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,74
|0,82
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|0,22
|
|B. Petrol
|73,09
|73,09
|0,06
|