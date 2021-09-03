***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.09.2021 11:51
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Murat Borucu 08.06.2020 Genel Müdür Yardımcısı Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
Ercan Güner 01.07.2021 Genel Müdür Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961664
BIST
15:091.465
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -13,83
|Açılış
|: 1.480
|
|Önceki Kapanış
|: 1.479
|
1.482
En Düşük
1.465
15:098,3085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0344
|Açılış
|: 8,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3488
En Düşük
8,2680
15:099,8677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0172
|Açılış
|: 9,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7900
|
9,9267
En Düşük
9,8180
15:09484,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,89
|Açılış
|: 484,46
|
|Önceki Kapanış
|: 481,56
|
486,53
En Düşük
481,08
BIST En Aktif Hisseler15:09
|OYLUM
|4,40
|33.548.243
|% 10,00
|
|YEOTK
|22,00
|229.636
|% 10,00
|
|TGSAS
|16,19
|35.760.115
|% 9,99
|
|FRIGO
|20,58
|72.369.617
|% 9,99
|
|DIRIT
|4,31
|972.039
|% 9,95
|
|ISBIR
|98,65
|1.943.701
|% -9,99
|
|GLRYH
|2,43
|4.990.838
|% -5,81
|
|MANAS
|16,94
|16.558.544
|% -5,68
|
|LUKSK
|48,02
|11.046.575
|% -5,57
|
|ROYAL
|3,38
|92.496
|% -5,32
|
|THYAO
|12,84
|792.536.517
|% -0,47
|
|GARAN
|9,78
|574.997.597
|% -0,81
|
|SASA
|28,26
|467.716.162
|% 0,21
|
|EREGL
|18,17
|312.864.612
|% -1,30
|
|SISE
|8,74
|261.301.344
|% -1,35
|
|ZOREN
|1,73
|180.428.811
|% 6,13
|
|AKYHO
|2,45
|184.996.534
|% -1,61
|
|ODAS
|1,53
|107.979.522
|% -0,65
|
|THYAO
|12,84
|792.536.517
|% -0,47
|
|GARAN
|9,78
|574.997.597
|% -0,81
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3059
|8,3085
|% 0,42
|
|Euro
|9,8590
|9,8677
|% 0,17
|
|Sterlin
|11,4501
|11,5075
|% 0,30
|
|Frank
|9,0371
|9,0915
|% 0,23
|
|Riyal
|2,2072
|2,2183
|% 0,33
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.816
|5,88
|
|Altın Gr.
|485
|485
|3,18
|
|Cumhuriyet
|3.202
|3.250
|5,00
|
|Tam
|3.187
|3.268
|5,63
|
|Yarım
|1.541
|1.581
|2,72
|
|Çeyrek
|773
|790
|1,36
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,14
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,07
|
|B. Petrol
|73,46
|73,46
|0,43
|