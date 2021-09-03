***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.09.2021 11:51
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Murat Borucu 08.06.2020 Genel Müdür Yardımcısı Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
Ercan Güner 01.07.2021 Genel Müdür Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961665
BIST
15:001.466
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -12,71
|Açılış
|: 1.480
|
|Önceki Kapanış
|: 1.479
|
1.482
En Düşük
1.465
15:008,3038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0297
|Açılış
|: 8,2780
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3488
En Düşük
8,2680
15:009,8633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0128
|Açılış
|: 9,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7900
|
9,9267
En Düşük
9,8180
15:00484,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 3,30
|Açılış
|: 484,86
|
|Önceki Kapanış
|: 481,56
|
486,53
En Düşük
481,08
BIST En Aktif Hisseler15:00
|OYLUM
|4,40
|33.420.775
|% 10,00
|
|YEOTK
|22,00
|227.062
|% 10,00
|
|TGSAS
|16,19
|35.640.438
|% 9,99
|
|FRIGO
|20,58
|72.315.348
|% 9,99
|
|DIRIT
|4,31
|972.039
|% 9,95
|
|ISBIR
|98,65
|1.943.701
|% -9,99
|
|GLRYH
|2,42
|4.765.471
|% -6,20
|
|LUKSK
|48,10
|10.690.170
|% -5,41
|
|BURCE
|20,62
|7.159.072
|% -5,33
|
|ROYAL
|3,38
|92.496
|% -5,32
|
|THYAO
|12,85
|782.411.544
|% -0,39
|
|GARAN
|9,77
|570.675.493
|% -0,91
|
|SASA
|28,28
|463.075.432
|% 0,28
|
|EREGL
|18,20
|305.226.816
|% -1,14
|
|SISE
|8,75
|250.502.884
|% -1,24
|
|ZOREN
|1,74
|179.520.603
|% 6,75
|
|AKYHO
|2,46
|183.418.826
|% -1,20
|
|ODAS
|1,53
|107.771.535
|% -0,65
|
|THYAO
|12,85
|782.411.544
|% -0,39
|
|GARAN
|9,77
|570.675.493
|% -0,91
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3012
|8,3038
|% 0,36
|
|Euro
|9,8562
|9,8633
|% 0,13
|
|Sterlin
|11,4525
|11,5100
|% 0,33
|
|Frank
|9,0387
|9,0931
|% 0,25
|
|Riyal
|2,2068
|2,2179
|% 0,31
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|5,16
|
|Altın Gr.
|484
|485
|3,01
|
|Cumhuriyet
|3.203
|3.252
|7,00
|
|Tam
|3.185
|3.266
|3,38
|
|Yarım
|1.540
|1.580
|1,64
|
|Çeyrek
|772
|790
|0,82
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,11
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,07
|
|B. Petrol
|73,48
|73,48
|0,45
|
Seans Raporu
15:00
daha fazla
-
15:12XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 03 kaybederek (% -1.01 ) 1, 576
-
15:12
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, ZOREN, GUSGR
-
15:12XU100
Endeks 1, 467 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 82 altında . İşlem hacmi 7, 530.00 milyon TL de
-
15:11LUKSK
Yüzde -5.49 oranında düşüşle 48.06 lira fiyatla işlem gören hissede 218, 742 adet işlem
-
15:08GLRYH
Yüzde -5.81 oranında düşüşle 2.43 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 915, 755 adet işlem