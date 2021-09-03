***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.09.2021 11:51
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Murat Borucu 08.06.2020 Genel Müdür Yardımcısı Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
Ercan Güner 01.07.2021 Genel Müdür Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961666
BIST
14:401.468
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -11,22
|Açılış
|: 1.480
|
|Önceki Kapanış
|: 1.479
|
1.482
En Düşük
1.467
14:408,3032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0291
|Açılış
|: 8,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3488
En Düşük
8,2680
14:409,8595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0090
|Açılış
|: 9,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7900
|
9,9267
En Düşük
9,8180
14:40484,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 3,01
|Açılış
|: 484,57
|
|Önceki Kapanış
|: 481,56
|
486,53
En Düşük
481,08
BIST En Aktif Hisseler14:40
|OYLUM
|4,40
|33.290.258
|% 10,00
|
|YEOTK
|22,00
|223.190
|% 10,00
|
|TGSAS
|16,19
|35.564.896
|% 9,99
|
|FRIGO
|20,58
|72.029.512
|% 9,99
|
|DIRIT
|4,31
|972.039
|% 9,95
|
|ISBIR
|98,65
|1.943.701
|% -9,99
|
|GLRYH
|2,43
|4.632.997
|% -5,81
|
|BURCE
|20,52
|7.046.916
|% -5,79
|
|LUKSK
|48,08
|10.147.739
|% -5,45
|
|ROYAL
|3,38
|92.496
|% -5,32
|
|THYAO
|12,88
|749.661.674
|% -0,16
|
|GARAN
|9,80
|539.222.013
|% -0,61
|
|SASA
|28,36
|449.049.362
|% 0,57
|
|EREGL
|18,20
|284.011.014
|% -1,14
|
|KRDMD
|7,68
|234.320.934
|% -0,26
|
|ZOREN
|1,74
|175.037.402
|% 6,75
|
|AKYHO
|2,43
|173.588.517
|% -2,41
|
|ODAS
|1,53
|107.440.353
|% -0,65
|
|THYAO
|12,88
|749.661.674
|% -0,16
|
|GARAN
|9,80
|539.222.013
|% -0,61
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2992
|8,3032
|% 0,35
|
|Euro
|9,8559
|9,8595
|% 0,09
|
|Sterlin
|11,4545
|11,5119
|% 0,34
|
|Frank
|9,0412
|9,0957
|% 0,28
|
|Riyal
|2,2079
|2,2190
|% 0,36
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|5,16
|
|Altın Gr.
|484
|485
|3,01
|
|Cumhuriyet
|3.203
|3.252
|7,00
|
|Tam
|3.185
|3.266
|3,38
|
|Yarım
|1.540
|1.580
|1,64
|
|Çeyrek
|772
|790
|0,82
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,11
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,07
|
|B. Petrol
|73,48
|73,48
|0,45
|