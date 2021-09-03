***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.09.2021 11:51
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Murat Borucu 08.06.2020 Genel Müdür Yardımcısı Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
Ercan Güner 01.07.2021 Genel Müdür Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961659
BIST
17:051.469
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -9,74
|Açılış
|: 1.480
|
|Önceki Kapanış
|: 1.479
|
1.482
En Düşük
1.465
17:058,3171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0430
|Açılış
|: 8,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3488
En Düşük
8,2680
17:059,8861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0356
|Açılış
|: 9,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7900
|
9,9267
En Düşük
9,8180
17:05487,38
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 5,82
|Açılış
|: 487,38
|
|Önceki Kapanış
|: 481,56
|
487,68
En Düşük
481,08
BIST En Aktif Hisseler17:05
|OYLUM
|4,40
|34.208.283
|% 10,00
|
|YEOTK
|22,00
|245.366
|% 10,00
|
|FRIGO
|20,58
|78.894.470
|% 9,99
|
|ARMDA
|58,35
|6.560.781
|% 9,99
|
|TGSAS
|16,19
|42.686.131
|% 9,99
|
|ISBIR
|98,65
|1.943.701
|% -9,99
|
|LUKSK
|48,04
|13.081.242
|% -5,53
|
|BURCE
|20,58
|8.112.883
|% -5,51
|
|ROYAL
|3,38
|92.496
|% -5,32
|
|EDATA
|13,09
|76.498.306
|% -4,94
|
|THYAO
|12,85
|991.993.574
|% -0,39
|
|GARAN
|9,81
|893.908.426
|% -0,51
|
|SASA
|28,48
|531.002.520
|% 0,99
|
|EREGL
|18,22
|429.364.552
|% -1,03
|
|KRDMD
|7,68
|389.787.327
|% -0,26
|
|ZOREN
|1,76
|247.520.390
|% 7,98
|
|ODAS
|1,57
|207.626.559
|% 1,95
|
|YKBNK
|2,61
|284.494.463
|% -1,14
|
|GARAN
|9,81
|893.908.426
|% -0,51
|
|AKYHO
|2,40
|198.592.927
|% -3,61
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3126
|8,3171
|% 0,52
|
|Euro
|9,8760
|9,8861
|% 0,36
|
|Sterlin
|11,4815
|11,5391
|% 0,58
|
|Frank
|9,0571
|9,1116
|% 0,45
|
|Riyal
|2,2096
|2,2207
|% 0,43
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|14,33
|
|Altın Gr.
|486
|487
|4,96
|
|Cumhuriyet
|3.215
|3.264
|19,00
|
|Tam
|3.199
|3.282
|19,47
|
|Yarım
|1.546
|1.587
|9,42
|
|Çeyrek
|776
|794
|4,71
|
|Gümüş.Ons
|24,47
|24,51
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,16
|
|B. Petrol
|73,22
|73,22
|0,19
|
Seans Raporu
17:05
daha fazla
-
17:12XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 78 kaybederek (% -0.80 ) 1, 579
-
17:12XU100
Endeks 1, 470 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 63 altında . İşlem hacmi 10, 370.00 milyon TL de
-
17:11PAMEL
Yüzde -4.43 oranında düşüşle 44.82 lira fiyatla işlem gören hissede 760, 426 adet işlem
-
17:10MANAS
Yüzde -3.95 oranında düşüşle 17.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 315, 664 adet işlem
-
17:07XU100
Endeks 1, 469 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 67 altında . İşlem hacmi 10, 306.00 milyon TL de