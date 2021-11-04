***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.11.2021 14:30
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
EBRU AVCI Risk Yönetim Birimi Müdürü 0212 970 8570 ebru.avci@hedefportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974714
BIST
14:341.570
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 23,31
|Açılış
|: 1.562
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.573
En Düşük
1.562
14:349,7520
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,1113
|Açılış
|: 9,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7680
En Düşük
9,6257
14:3411,2834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0828
|Açılış
|: 11,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2940
En Düşük
11,1804
14:34556,60
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 8,10
|Açılış
|: 556,60
|
|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
557,02
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler14:34
|GLYHO
|1,98
|264.132.183
|% 10,00
|
|ZRGYO
|2,43
|108.891.415
|% 9,95
|
|IZFAS
|6,33
|2.758.060
|% 9,90
|
|BALAT
|9,11
|806.025
|% 9,89
|
|ITTFH
|1,35
|57.283.817
|% 9,76
|
|BASGZ
|28,04
|9.441.881
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|18.385.326
|% -9,95
|
|IHAAS
|4,65
|237.762.838
|% -8,10
|
|CANTE
|12,12
|66.969.095
|% -6,77
|
|DGKLB
|2,35
|120.166.256
|% -6,37
|
|THYAO
|16,70
|2.219.613.181
|% 7,19
|
|GARAN
|10,54
|1.543.180.757
|% 1,54
|
|TSKB
|1,57
|583.474.472
|% 4,67
|
|KRDMD
|7,33
|555.073.761
|% 1,10
|
|ISCTR
|6,07
|512.107.973
|% 1,85
|
|TSKB
|1,57
|583.474.472
|% 4,67
|
|YKBNK
|2,96
|482.620.421
|% 2,78
|
|EKGYO
|2,02
|330.539.554
|% 1,51
|
|SKBNK
|1,09
|179.499.468
|% 0,00
|
|GARAN
|10,54
|1.543.180.757
|% 1,54
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7480
|9,7520
|% 1,15
|
|Euro
|11,2744
|11,2834
|% 0,74
|
|Sterlin
|13,2202
|13,2865
|% 0,51
|
|Frank
|10,6069
|10,6708
|% 0,73
|
|Riyal
|2,5858
|2,5988
|% 0,94
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|10,81
|
|Altın Gr.
|556
|556
|7,96
|
|Cumhuriyet
|3.671
|3.727
|31,00
|
|Tam
|3.662
|3.754
|35,45
|
|Yarım
|1.770
|1.816
|17,15
|
|Çeyrek
|888
|908
|8,57
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,76
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,42
|7,43
|0,13
|
|B. Petrol
|83,61
|83,61
|1,62
|
Seans Raporu
14:34
daha fazla
-
14:48PAMEL
Yüzde 7.96 oranında artışla 58.30 lira fiyatla işlem gören hissede 168, 983 adet işlem
-
14:47CLEBI
Yüzde 8.92 oranında artışla 186.80 lira fiyatla işlem gören hissede 810, 839 adet işlem
-
14:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, SISE, BIMAS
-
14:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 58 artarak (% 1.74 ) 1, 381
-
14:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ITTFH, IZFAS, ADESE, ZRGYO, BALAT, GLYHO