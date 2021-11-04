***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.11.2021 14:31
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
EBRU AVCI Risk Yönetim Birimi Müdürü 0212 970 8570 ebru.avci@hedefportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974715
BIST
14:291.572
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 24,96
|Açılış
|: 1.562
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.573
En Düşük
1.562
14:299,7599
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,1192
|Açılış
|: 9,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7680
En Düşük
9,6257
14:2911,2896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0890
|Açılış
|: 11,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2940
En Düşük
11,1804
14:29555,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 7,31
|Açılış
|: 555,80
|
|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
555,96
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler14:27
|GLYHO
|1,98
|262.775.265
|% 10,00
|
|PRKAB
|27,16
|114.179.216
|% 9,96
|
|ZRGYO
|2,43
|107.676.318
|% 9,95
|
|HLGYO
|2,88
|61.533.513
|% 9,92
|
|IZFAS
|6,33
|2.591.037
|% 9,90
|
|BASGZ
|28,04
|9.427.020
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|18.383.294
|% -9,95
|
|CANTE
|12,12
|66.878.508
|% -6,77
|
|IHAAS
|4,72
|231.868.436
|% -6,72
|
|DGKLB
|2,36
|118.931.138
|% -5,98
|
|THYAO
|16,70
|2.205.725.047
|% 7,19
|
|GARAN
|10,54
|1.530.017.722
|% 1,54
|
|TSKB
|1,57
|582.875.872
|% 4,67
|
|KRDMD
|7,30
|540.664.183
|% 0,69
|
|ISCTR
|6,08
|507.446.854
|% 2,01
|
|TSKB
|1,57
|582.875.872
|% 4,67
|
|EKGYO
|2,03
|330.438.727
|% 2,01
|
|YKBNK
|2,96
|479.313.622
|% 2,78
|
|SKBNK
|1,10
|179.392.852
|% 0,92
|
|GARAN
|10,54
|1.530.017.722
|% 1,54
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7602
|9,7651
|% 1,29
|
|Euro
|11,2846
|11,2911
|% 0,81
|
|Sterlin
|13,2032
|13,2695
|% 0,38
|
|Frank
|10,5902
|10,6540
|% 0,57
|
|Riyal
|2,5817
|2,5947
|% 0,78
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|8,36
|
|Altın Gr.
|555
|555
|6,75
|
|Cumhuriyet
|3.671
|3.727
|31,00
|
|Tam
|3.654
|3.746
|27,77
|
|Yarım
|1.766
|1.812
|13,43
|
|Çeyrek
|886
|906
|6,72
|
|Gümüş.Ons
|23,70
|23,74
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,40
|7,40
|0,11
|
|B. Petrol
|83,39
|83,39
|1,40
|
Seans Raporu
14:27
daha fazla
-
14:43HLGYO
Yüzde 9.92 oranında artışla 2.88 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 832, 650 adet işlem
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14:42PAMEL
Yüzde 7.87 oranında artışla 58.25 lira fiyatla işlem gören hissede 166, 682 adet işlem
-
14:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 36 artarak (% 1.82 ) 1, 701
-
14:41
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, GLYHO, ARTI
-
14:41XU100
Endeks 1, 572 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 63 üstünde . İşlem hacmi 15, 007.00 milyon TL de