***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.11.2021 14:44
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
EBRU AVCI Risk Yönetim Birimi Müdürü 0212 970 8570 ebru.avci@hedefportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974716
BIST
14:491.568
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 21,46
|Açılış
|: 1.562
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.573
En Düşük
1.562
14:499,7295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0888
|Açılış
|: 9,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7680
En Düşük
9,6257
14:4911,2654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0648
|Açılış
|: 11,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2940
En Düşük
11,1804
14:49557,72
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 9,23
|Açılış
|: 558,29
|
|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
559,47
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler14:49
|IZFAS
|6,33
|2.842.939
|% 9,90
|
|BALAT
|9,11
|806.025
|% 9,89
|
|PRKAB
|27,14
|124.886.947
|% 9,88
|
|ITTFH
|1,35
|57.665.997
|% 9,76
|
|ADESE
|1,25
|60.345.881
|% 9,65
|
|BASGZ
|28,04
|9.527.936
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|18.417.170
|% -9,95
|
|IHAAS
|4,66
|246.241.144
|% -7,91
|
|CANTE
|12,08
|67.475.323
|% -7,08
|
|RODRG
|14,96
|3.727.718
|% -6,62
|
|THYAO
|16,70
|2.283.787.359
|% 7,19
|
|GARAN
|10,50
|1.661.821.629
|% 1,16
|
|TSKB
|1,55
|597.886.963
|% 3,33
|
|KRDMD
|7,30
|571.091.560
|% 0,69
|
|ISCTR
|6,06
|536.584.579
|% 1,68
|
|TSKB
|1,55
|597.886.963
|% 3,33
|
|YKBNK
|2,94
|526.816.195
|% 2,08
|
|EKGYO
|2,01
|355.643.423
|% 1,01
|
|SKBNK
|1,10
|179.956.091
|% 0,92
|
|GARAN
|10,50
|1.661.821.629
|% 1,16
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7294
|9,7323
|% 0,95
|
|Euro
|11,2506
|11,2613
|% 0,54
|
|Sterlin
|13,2368
|13,3032
|% 0,64
|
|Frank
|10,6206
|10,6846
|% 0,86
|
|Riyal
|2,5891
|2,6021
|% 1,06
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.782
|11,37
|
|Altın Gr.
|558
|558
|9,80
|
|Cumhuriyet
|3.692
|3.747
|51,00
|
|Tam
|3.674
|3.767
|48,47
|
|Yarım
|1.776
|1.822
|23,44
|
|Çeyrek
|891
|911
|11,72
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,74
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,44
|0,14
|
|B. Petrol
|83,81
|83,81
|1,82
|