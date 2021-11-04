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***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

04.11.2021 14:44



***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
EBRU AVCI Risk Yönetim Birimi Müdürü 0212 970 8570 ebru.avci@hedefportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974716


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BIST En Aktif Hisseler14:49
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IZFAS 6,33 2.842.939 % 9,90  
BALAT 9,11 806.025 % 9,89  
PRKAB 27,14 124.886.947 % 9,88  
ITTFH 1,35 57.665.997 % 9,76  
ADESE 1,25 60.345.881 % 9,65  
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14:49 Alış Satış %  
Dolar 9,7294 9,7323 % 0,95  
Euro 11,2506 11,2613 % 0,54  
Sterlin 13,2368 13,3032 % 0,64  
Frank 10,6206 10,6846 % 0,86  
Riyal 2,5891 2,6021 % 1,06  
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14:49 Alış Satış %  
Altın Ons 1.781 1.782 11,37  
Altın Gr. 558 558 9,80  
Cumhuriyet 3.692 3.747 51,00  
Tam 3.674 3.767 48,47  
Yarım 1.776 1.822 23,44  
Çeyrek 891 911 11,72  
Gümüş.Ons 23,71 23,74 0,21  
Gümüş Gr. 7,43 7,44 0,14  
B. Petrol 83,81 83,81 1,82  
Seans Raporu 14:49
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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