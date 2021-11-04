***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.11.2021 14:46
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
EBRU AVCI Risk Yönetim Birimi Müdürü 0212 970 8570 ebru.avci@hedefportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974717
BIST
14:451.568
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 20,58
|Açılış
|: 1.562
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.573
En Düşük
1.562
14:459,7289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0882
|Açılış
|: 9,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7680
En Düşük
9,6257
14:4511,2583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0577
|Açılış
|: 11,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2940
En Düşük
11,1804
14:45559,41
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 10,91
|Açılış
|: 559,41
|
|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
559,47
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler14:43
|IZFAS
|6,33
|2.810.915
|% 9,90
|
|BALAT
|9,11
|806.025
|% 9,89
|
|TETMT
|190,40
|3.720.144
|% 9,74
|
|ADESE
|1,25
|60.325.204
|% 9,65
|
|HLGYO
|2,87
|62.493.580
|% 9,54
|
|BASGZ
|28,04
|9.506.766
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|18.403.110
|% -9,95
|
|IHAAS
|4,63
|242.496.638
|% -8,50
|
|CANTE
|12,08
|67.242.247
|% -7,08
|
|RODRG
|15,00
|3.706.979
|% -6,37
|
|PGSUS
|88,45
|368.115.594
|% 5,49
|
|IHAAS
|4,63
|242.496.638
|% -8,50
|
|MAGEN
|8,59
|128.278.785
|% 1,66
|
|ZRGYO
|2,40
|114.901.868
|% 8,60
|
|HEDEF
|3,38
|98.282.765
|% -0,59
|
|ODAS
|1,45
|80.683.982
|% 0,69
|
|IHAAS
|4,63
|242.496.638
|% -8,50
|
|ZRGYO
|2,40
|114.901.868
|% 8,60
|
|HEDEF
|3,38
|98.282.765
|% -0,59
|
|HLGYO
|2,87
|62.493.580
|% 9,54
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7258
|9,7337
|% 0,96
|
|Euro
|11,2488
|11,2602
|% 0,53
|
|Sterlin
|13,2424
|13,3088
|% 0,68
|
|Frank
|10,6267
|10,6907
|% 0,91
|
|Riyal
|2,5915
|2,6045
|% 1,16
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|10,99
|
|Altın Gr.
|555
|556
|7,06
|
|Cumhuriyet
|3.671
|3.727
|31,00
|
|Tam
|3.658
|3.750
|31,59
|
|Yarım
|1.768
|1.814
|15,28
|
|Çeyrek
|887
|907
|7,64
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,78
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,41
|7,43
|0,13
|
|B. Petrol
|83,56
|83,56
|1,57
|