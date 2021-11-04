***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.11.2021 14:49
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
EBRU AVCI Risk Yönetim Birimi Müdürü 0212 970 8570 ebru.avci@hedefportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974720
BIST
14:461.568
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 20,57
|Açılış
|: 1.562
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.573
En Düşük
1.562
14:469,7324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0917
|Açılış
|: 9,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7680
En Düşük
9,6257
14:4611,2561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0555
|Açılış
|: 11,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2940
En Düşük
11,1804
14:46559,41
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 10,91
|Açılış
|: 559,41
|
|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
559,47
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler14:44
|IZFAS
|6,33
|2.810.915
|% 9,90
|
|BALAT
|9,11
|806.025
|% 9,89
|
|ITTFH
|1,35
|57.609.733
|% 9,76
|
|TETMT
|190,40
|3.720.144
|% 9,74
|
|ADESE
|1,25
|60.325.204
|% 9,65
|
|BASGZ
|28,04
|9.506.766
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|18.403.110
|% -9,95
|
|IHAAS
|4,63
|242.496.638
|% -8,50
|
|CANTE
|12,08
|67.242.247
|% -7,08
|
|DGKLB
|2,35
|120.754.406
|% -6,37
|
|THYAO
|16,71
|2.263.117.093
|% 7,25
|
|GARAN
|10,49
|1.622.139.024
|% 1,06
|
|TSKB
|1,55
|596.309.964
|% 3,33
|
|KRDMD
|7,30
|567.430.854
|% 0,69
|
|ISCTR
|6,05
|524.945.692
|% 1,51
|
|TSKB
|1,55
|596.309.964
|% 3,33
|
|YKBNK
|2,94
|524.891.846
|% 2,08
|
|EKGYO
|2,01
|354.860.168
|% 1,01
|
|SKBNK
|1,09
|179.716.704
|% 0,00
|
|GARAN
|10,49
|1.622.139.024
|% 1,06
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7245
|9,7297
|% 0,92
|
|Euro
|11,2474
|11,2582
|% 0,51
|
|Sterlin
|13,2424
|13,3088
|% 0,68
|
|Frank
|10,6267
|10,6907
|% 0,91
|
|Riyal
|2,5915
|2,6045
|% 1,16
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|10,69
|
|Altın Gr.
|558
|558
|9,63
|
|Cumhuriyet
|3.671
|3.727
|31,00
|
|Tam
|3.674
|3.767
|48,42
|
|Yarım
|1.776
|1.822
|23,42
|
|Çeyrek
|891
|911
|11,71
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,75
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,45
|7,46
|0,16
|
|B. Petrol
|83,72
|83,72
|1,73
|
Seans Raporu
14:44
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14:57PGSUS
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14:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 68 artarak (% 1.42 ) 1, 694
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14:56XU100
Endeks 1, 567 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 26 üstünde . İşlem hacmi 15, 728.00 milyon TL de
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14:56GLYHO
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