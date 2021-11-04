***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.11.2021 14:51
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
EBRU AVCI Risk Yönetim Birimi Müdürü 0212 970 8570 ebru.avci@hedefportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974722
BIST
17:041.577
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 29,70
|Açılış
|: 1.562
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.577
En Düşük
1.562
17:049,7222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0815
|Açılış
|: 9,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7680
En Düşük
9,6257
17:0411,2524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0518
|Açılış
|: 11,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2940
En Düşük
11,1804
17:04561,08
En Yüksek
|Değişim
|: 2,29%
|| 12,58
|Açılış
|: 561,08
|
|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
561,80
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler17:04
|TETMT
|190,80
|7.966.678
|% 9,97
|
|CLEBI
|188,60
|205.269.758
|% 9,97
|
|PRKAB
|27,16
|138.324.008
|% 9,96
|
|ZRGYO
|2,43
|143.898.577
|% 9,95
|
|GARFA
|13,18
|4.374.595
|% 9,92
|
|BASGZ
|28,04
|11.022.692
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|18.849.341
|% -9,95
|
|IHAAS
|4,62
|280.068.618
|% -8,70
|
|DGKLB
|2,34
|141.585.256
|% -6,77
|
|FRIGO
|2,63
|21.690.883
|% -5,73
|
|THYAO
|16,74
|2.649.854.499
|% 7,45
|
|GARAN
|10,52
|2.237.118.014
|% 1,35
|
|ISCTR
|6,16
|809.416.923
|% 3,36
|
|YKBNK
|2,97
|789.022.540
|% 3,13
|
|AKBNK
|6,32
|734.700.483
|% 1,94
|
|TSKB
|1,57
|699.413.814
|% 4,67
|
|YKBNK
|2,97
|789.022.540
|% 3,13
|
|SKBNK
|1,11
|277.729.141
|% 1,83
|
|EKGYO
|2,02
|452.152.089
|% 1,51
|
|GARAN
|10,52
|2.237.118.014
|% 1,35
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7174
|9,7222
|% 0,85
|
|Euro
|11,2431
|11,2524
|% 0,46
|
|Sterlin
|13,1002
|13,1659
|% -0,40
|
|Frank
|10,5930
|10,6568
|% 0,59
|
|Riyal
|2,5824
|2,5953
|% 0,80
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|26,99
|
|Altın Gr.
|560
|560
|11,92
|
|Cumhuriyet
|3.698
|3.754
|58,00
|
|Tam
|3.686
|3.778
|59,97
|
|Yarım
|1.781
|1.828
|29,01
|
|Çeyrek
|893
|914
|14,50
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,04
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|7,48
|7,48
|0,19
|
|B. Petrol
|83,95
|83,95
|1,96
|
Seans Raporu
17:04
daha fazla
-
17:18VKGYO
Yüzde 6.83 oranında artışla 1.72 lira fiyatla işlem gören hissede 54, 428, 281 adet işlem
-
17:17DOBUR
Yüzde 6.07 oranında artışla 75.10 lira fiyatla işlem gören hissede 345, 236 adet işlem
-
17:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 43 artarak (% 2.09 ) 1, 386
-
17:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PRKAB, ITTFH, GARFA, TETMT, ADESE, CLEBI, ZRGYO, BALAT, IZFAS
-
17:16
TRGYO, BALAT, PRKAB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında