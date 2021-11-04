***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.11.2021 14:58
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
EBRU AVCI Risk Yönetim Birimi Müdürü 0212 970 8570 ebru.avci@hedefportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974727
BIST
15:051.568
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 21,21
|Açılış
|: 1.562
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.573
En Düşük
1.562
15:059,7353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0946
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7680
En Düşük
9,6257
15:0511,2633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0627
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2940
En Düşük
11,1804
15:05556,87
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 8,38
|Açılış
|: 556,87
|
|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
559,47
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler15:03
|PRKAB
|27,16
|131.149.025
|% 9,96
|
|ZRGYO
|2,43
|118.367.887
|% 9,95
|
|IZFAS
|6,33
|2.843.572
|% 9,90
|
|BALAT
|9,11
|806.025
|% 9,89
|
|ITTFH
|1,35
|57.748.773
|% 9,76
|
|BASGZ
|28,04
|9.609.560
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|18.584.571
|% -9,95
|
|CANTE
|11,93
|69.000.439
|% -8,23
|
|IHAAS
|4,65
|248.023.454
|% -8,10
|
|DGKLB
|2,36
|122.417.710
|% -5,98
|
|THYAO
|16,69
|2.306.016.659
|% 7,12
|
|GARAN
|10,51
|1.680.720.398
|% 1,25
|
|TSKB
|1,56
|609.117.418
|% 4,00
|
|KRDMD
|7,31
|579.873.308
|% 0,83
|
|ISCTR
|6,06
|547.377.092
|% 1,68
|
|TSKB
|1,56
|609.117.418
|% 4,00
|
|YKBNK
|2,94
|535.171.215
|% 2,08
|
|EKGYO
|2,03
|361.041.609
|% 2,01
|
|SKBNK
|1,09
|180.087.087
|% 0,00
|
|GARAN
|10,51
|1.680.720.398
|% 1,25
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7299
|9,7345
|% 0,97
|
|Euro
|11,2532
|11,2615
|% 0,54
|
|Sterlin
|13,2251
|13,2915
|% 0,55
|
|Frank
|10,6021
|10,6660
|% 0,68
|
|Riyal
|2,5845
|2,5975
|% 0,89
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|12,01
|
|Altın Gr.
|557
|557
|8,50
|
|Cumhuriyet
|3.690
|3.746
|50,00
|
|Tam
|3.664
|3.756
|38,14
|
|Yarım
|1.771
|1.817
|18,45
|
|Çeyrek
|888
|909
|9,22
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,75
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,42
|7,43
|0,13
|
|B. Petrol
|83,75
|83,75
|1,76
|