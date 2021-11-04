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***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

04.11.2021 14:29
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
EBRU AVCI Risk Yönetim Birimi Müdürü 0212 970 8570 hedefportfoy@hfh.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974713


BIST
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.576
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GLYHO 1,98 332.565.446 % 10,00  
CLEBI 188,60 205.668.459 % 9,97  
TETMT 190,80 8.396.932 % 9,97  
PRKAB 27,16 142.411.262 % 9,96  
ZRGYO 2,43 156.016.146 % 9,95  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,6985 9,7059 % 0,68  
Euro 11,2184 11,2326 % 0,29  
Sterlin 13,0543 13,1198 % -0,75  
Frank 10,5828 10,6465 % 0,50  
Riyal 2,5773 2,5902 % 0,60  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.793 1.794 23,50  
Altın Gr. 559 559 10,14  
Cumhuriyet 3.717 3.770 74,00  
Tam 3.697 3.790 71,79  
Yarım 1.787 1.833 34,72  
Çeyrek 896 917 17,36  
Gümüş.Ons 23,76 23,80 0,26  
Gümüş Gr. 7,40 7,41 0,11  
B. Petrol 80,50 80,50 -1,49  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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