***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.11.2021 10:45
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
NEBİHE DOĞANLAR 0212 970 8565 nebihe.doganlar@hedefportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977293
BIST
10:421.636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 10,48
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.639
En Düşük
1.631
10:429,9278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0245
|Açılış
|: 9,9230
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8350
|
9,9857
En Düşük
9,8824
10:4211,3758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0254
|Açılış
|: 11,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3600
|
11,4278
En Düşük
11,3199
10:42593,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,68
|Açılış
|: 593,98
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
590,80
BIST En Aktif Hisseler10:41
|DOBUR
|112,50
|12.935.588
|% 9,97
|
|OYLUM
|9,59
|15.095.209
|% 8,36
|
|OZRDN
|9,13
|11.332.334
|% 7,79
|
|ATATP
|56,95
|36.021.920
|% 7,45
|
|BRSAN
|26,36
|32.333.958
|% 6,63
|
|KZBGY
|32,02
|7.875.607
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,71
|123.524.857
|% -9,14
|
|ADESE
|1,24
|168.899.051
|% -8,15
|
|ALMAD
|1,22
|221.764
|% -6,15
|
|NUGYO
|11,41
|2.647.810
|% -6,01
|
|PETKM
|7,48
|833.280.567
|% -2,22
|
|KRDMD
|7,54
|252.800.617
|% 1,62
|
|THYAO
|17,98
|241.748.262
|% 1,47
|
|GARAN
|10,65
|235.428.268
|% 0,47
|
|TUPRS
|156,40
|225.183.287
|% -0,06
|
|ADESE
|1,24
|168.899.051
|% -8,15
|
|PETKM
|7,48
|833.280.567
|% -2,22
|
|ODAS
|1,55
|77.828.767
|% 2,65
|
|SKBNK
|1,12
|44.347.932
|% 1,82
|
|KRDMD
|7,54
|252.800.617
|% 1,62
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9293
|9,9323
|% 0,29
|
|Euro
|11,3714
|11,3851
|% 0,31
|
|Sterlin
|13,2597
|13,3262
|% 0,47
|
|Frank
|10,7374
|10,8021
|% 0,32
|
|Riyal
|2,6418
|2,6550
|% 0,33
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|-6,65
|
|Altın Gr.
|594
|594
|0,72
|
|Cumhuriyet
|3.932
|3.992
|61,00
|
|Tam
|3.913
|4.011
|58,95
|
|Yarım
|1.891
|1.940
|28,52
|
|Çeyrek
|949
|970
|14,25
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,22
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|8,07
|8,08
|0,05
|
|B. Petrol
|82,14
|82,14
|-0,73
|
Seans Raporu
10:41
daha fazla
-
10:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, HALKB, TUPRS
-
10:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, ISCTR, KRDMD
-
10:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 04 artarak (% 0.63 ) 1, 444
-
10:52
OYLUM, ATATP, BRSAN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
10:52
NUGYO, ADESE, ALMAD değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında