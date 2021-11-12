***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.11.2021 10:46
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
NEBİHE DOĞANLAR 0212 970 8565 nebihe.doganlar@hedefportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977295
BIST
10:391.635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 10,24
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.639
En Düşük
1.631
10:399,9306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0273
|Açılış
|: 9,9230
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8350
|
9,9857
En Düşük
9,8824
10:3911,3850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0346
|Açılış
|: 11,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3600
|
11,4278
En Düşük
11,3199
10:39593,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,61
|Açılış
|: 593,86
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
590,80
BIST En Aktif Hisseler10:37
|DOBUR
|112,50
|12.935.588
|% 9,97
|
|OYLUM
|9,59
|14.819.895
|% 8,36
|
|ATATP
|57,20
|33.545.950
|% 7,92
|
|OZRDN
|9,09
|11.075.836
|% 7,32
|
|BRSAN
|26,36
|31.297.769
|% 6,63
|
|KZBGY
|32,02
|7.874.326
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,79
|113.383.717
|% -8,68
|
|ALMAD
|1,22
|221.764
|% -6,15
|
|ULUFA
|2,44
|20.439.876
|% -5,43
|
|MMCAS
|5,70
|30.221
|% -4,20
|
|PETKM
|7,46
|809.483.003
|% -2,48
|
|KRDMD
|7,55
|247.433.768
|% 1,75
|
|THYAO
|17,97
|240.055.883
|% 1,41
|
|GARAN
|10,65
|232.089.454
|% 0,47
|
|TUPRS
|156,40
|223.353.360
|% -0,06
|
|PETKM
|7,46
|809.483.003
|% -2,48
|
|ADESE
|1,33
|142.248.400
|% -1,48
|
|ODAS
|1,55
|67.849.009
|% 2,65
|
|SKBNK
|1,11
|44.225.923
|% 0,91
|
|KRDMD
|7,55
|247.433.768
|% 1,75
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9326
|9,9365
|% 0,34
|
|Euro
|11,3759
|11,3862
|% 0,32
|
|Sterlin
|13,2600
|13,3265
|% 0,47
|
|Frank
|10,7372
|10,8019
|% 0,32
|
|Riyal
|2,6414
|2,6547
|% 0,32
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|-4,41
|
|Altın Gr.
|594
|594
|0,68
|
|Cumhuriyet
|3.932
|3.992
|61,00
|
|Tam
|3.913
|4.011
|58,95
|
|Yarım
|1.891
|1.940
|28,52
|
|Çeyrek
|949
|970
|14,25
|
|Gümüş.Ons
|25,25
|25,27
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|8,06
|8,07
|0,04
|
|B. Petrol
|82,30
|82,30
|-0,57
|
Seans Raporu
10:37
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10:53DOAS
Yüzde 5.30 oranında artışla 43.72 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 387, 632 adet işlem
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10:52
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10:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 04 artarak (% 0.63 ) 1, 444
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