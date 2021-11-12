***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.11.2021 11:21
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
NEBİHE DOĞANLAR 0212 970 8565 nebihe.doganlar@hedefportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977308
BIST
11:081.637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 11,81
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.639
En Düşük
1.631
11:089,9470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0437
|Açılış
|: 9,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9230
|
9,9857
En Düşük
9,8824
11:0811,3936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0432
|Açılış
|: 11,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3600
|
11,4278
En Düşük
11,3199
11:08592,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,18
|Açılış
|: 592,08
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
590,80
BIST En Aktif Hisseler11:06
|DOBUR
|112,50
|12.935.588
|% 9,97
|
|OYLUM
|9,55
|17.451.370
|% 7,91
|
|OZRDN
|9,14
|12.963.681
|% 7,91
|
|DOAS
|44,74
|138.947.541
|% 7,76
|
|BRSAN
|26,58
|47.959.766
|% 7,52
|
|KZBGY
|32,02
|8.180.533
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,76
|162.823.529
|% -8,85
|
|ALMAD
|1,22
|221.764
|% -6,15
|
|NUGYO
|11,43
|3.956.508
|% -5,85
|
|ULUFA
|2,43
|32.780.952
|% -5,81
|
|PETKM
|7,41
|1.078.374.146
|% -3,14
|
|GARAN
|10,64
|317.975.387
|% 0,38
|
|THYAO
|18,00
|313.621.280
|% 1,58
|
|KRDMD
|7,54
|299.275.762
|% 1,62
|
|ADESE
|1,32
|289.739.624
|% -2,22
|
|ADESE
|1,32
|289.739.624
|% -2,22
|
|PETKM
|7,41
|1.078.374.146
|% -3,14
|
|ODAS
|1,53
|105.891.258
|% 1,32
|
|SKBNK
|1,12
|45.217.979
|% 1,82
|
|KRDMD
|7,54
|299.275.762
|% 1,62
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9371
|9,9455
|% 0,43
|
|Euro
|11,3830
|11,3901
|% 0,35
|
|Sterlin
|13,2472
|13,3137
|% 0,37
|
|Frank
|10,7300
|10,7946
|% 0,25
|
|Riyal
|2,6379
|2,6511
|% 0,18
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|-5,67
|
|Altın Gr.
|593
|593
|-0,06
|
|Cumhuriyet
|3.932
|3.992
|61,00
|
|Tam
|3.913
|4.011
|58,95
|
|Yarım
|1.891
|1.940
|28,52
|
|Çeyrek
|949
|970
|14,25
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,21
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|8,05
|8,07
|0,03
|
|B. Petrol
|82,23
|82,23
|-0,64
|