***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.11.2021 11:21
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
NEBİHE DOĞANLAR 0212 970 8565 nebihe.doganlar@hedefportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977309
BIST
11:271.637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 11,46
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.639
En Düşük
1.631
11:279,9286
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0253
|Açılış
|: 9,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9230
|
9,9857
En Düşük
9,8824
11:2711,3691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0187
|Açılış
|: 11,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3700
|
11,4278
En Düşük
11,3199
11:27592,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,80
|Açılış
|: 592,46
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
590,80
BIST En Aktif Hisseler11:27
|DOBUR
|112,50
|12.935.588
|% 9,97
|
|OYLUM
|9,59
|18.649.275
|% 8,36
|
|DOAS
|44,74
|158.563.178
|% 7,76
|
|CEOEM
|10,00
|24.900.158
|% 7,30
|
|ATATP
|56,55
|52.669.860
|% 6,70
|
|KZBGY
|32,02
|8.849.943
|% -9,96
|
|ADESE
|1,22
|379.139.617
|% -9,63
|
|BASGZ
|15,64
|208.633.277
|% -9,54
|
|NUGYO
|11,27
|4.400.418
|% -7,17
|
|ULUFA
|2,40
|40.305.651
|% -6,98
|
|PETKM
|7,50
|1.232.758.971
|% -1,96
|
|GARAN
|10,63
|416.650.507
|% 0,28
|
|ADESE
|1,22
|379.139.617
|% -9,63
|
|KRDMD
|7,49
|355.974.286
|% 0,94
|
|THYAO
|17,99
|343.550.434
|% 1,52
|
|ADESE
|1,22
|379.139.617
|% -9,63
|
|PETKM
|7,50
|1.232.758.971
|% -1,96
|
|ODAS
|1,57
|160.486.519
|% 3,97
|
|YKBNK
|3,07
|161.696.864
|% -0,32
|
|KRDMD
|7,49
|355.974.286
|% 0,94
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9217
|9,9286
|% 0,26
|
|Euro
|11,3616
|11,3691
|% 0,16
|
|Sterlin
|13,2646
|13,3311
|% 0,51
|
|Frank
|10,7378
|10,8024
|% 0,32
|
|Riyal
|2,6432
|2,6564
|% 0,38
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|-8,14
|
|Altın Gr.
|592
|593
|-0,73
|
|Cumhuriyet
|3.932
|3.992
|61,00
|
|Tam
|3.913
|4.011
|58,95
|
|Yarım
|1.891
|1.940
|28,52
|
|Çeyrek
|949
|970
|14,25
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,07
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|8,01
|8,02
|-0,01
|
|B. Petrol
|82,50
|82,50
|-0,37
|