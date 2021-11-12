***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.11.2021 11:21
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
NEBİHE DOĞANLAR 0212 970 8565 nebihe.doganlar@hedefportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977310
BIST
11:241.637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 11,68
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.639
En Düşük
1.631
11:249,9318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0285
|Açılış
|: 82,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 82,8700
|
9,9857
En Düşük
9,8824
11:2411,3751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0247
|Açılış
|: 17,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
11,4278
En Düşük
11,3199
11:248,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,01
|Açılış
|: 8,02
|
|Önceki Kapanış
|: 8,03
|
8,10
En Düşük
8,00
BIST En Aktif Hisseler11:22
|DOBUR
|112,50
|12.935.588
|% 9,97
|
|OYLUM
|9,60
|18.460.610
|% 8,47
|
|DOAS
|44,92
|156.699.132
|% 8,19
|
|ATATP
|56,80
|52.106.383
|% 7,17
|
|BRSAN
|26,38
|51.451.436
|% 6,72
|
|KZBGY
|32,02
|8.663.363
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,67
|203.047.178
|% -9,37
|
|ADESE
|1,23
|368.620.665
|% -8,89
|
|ALMAD
|1,22
|221.764
|% -6,15
|
|NUGYO
|11,40
|4.292.574
|% -6,10
|
|PETKM
|7,49
|1.225.263.460
|% -2,09
|
|GARAN
|10,62
|411.636.744
|% 0,19
|
|ADESE
|1,23
|368.620.665
|% -8,89
|
|KRDMD
|7,50
|346.429.741
|% 1,08
|
|THYAO
|17,99
|338.534.529
|% 1,52
|
|ADESE
|1,23
|368.620.665
|% -8,89
|
|PETKM
|7,49
|1.225.263.460
|% -2,09
|
|ODAS
|1,57
|157.249.170
|% 3,97
|
|YKBNK
|3,06
|159.523.294
|% -0,65
|
|KRDMD
|7,50
|346.429.741
|% 1,08
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9284
|9,9317
|% 0,29
|
|Euro
|11,3664
|11,3775
|% 0,24
|
|Sterlin
|13,2604
|13,3269
|% 0,47
|
|Frank
|10,7371
|10,8018
|% 0,32
|
|Riyal
|2,6424
|2,6557
|% 0,36
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.853
|-10,20
|
|Altın Gr.
|592
|592
|-1,04
|
|Cumhuriyet
|3.932
|3.992
|61,00
|
|Tam
|3.913
|4.011
|58,95
|
|Yarım
|1.891
|1.940
|28,52
|
|Çeyrek
|949
|970
|14,25
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,08
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|8,02
|8,03
|-0,01
|
|B. Petrol
|82,30
|82,30
|-0,57
|