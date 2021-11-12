***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.11.2021 11:22
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
NEBİHE DOĞANLAR 0212 970 8565 nebihe.doganlar@hedefportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977312
BIST
11:201.636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 11,25
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.639
En Düşük
1.631
11:209,9375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0342
|Açılış
|: 9,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9230
|
9,9857
En Düşük
9,8824
11:2011,3870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0366
|Açılış
|: 11,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3700
|
11,4278
En Düşük
11,3199
11:20592,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,16
|Açılış
|: 592,46
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
590,80
BIST En Aktif Hisseler11:18
|DOBUR
|112,50
|12.935.588
|% 9,97
|
|OYLUM
|9,56
|18.067.282
|% 8,02
|
|OZRDN
|9,13
|13.420.410
|% 7,79
|
|DOAS
|44,56
|146.506.174
|% 7,32
|
|BRSAN
|26,46
|49.997.144
|% 7,04
|
|KZBGY
|32,02
|8.443.962
|% -9,96
|
|ADESE
|1,22
|330.851.996
|% -9,63
|
|BASGZ
|16,06
|176.513.122
|% -7,11
|
|NUGYO
|11,34
|4.243.209
|% -6,59
|
|ULUFA
|2,42
|38.350.586
|% -6,20
|
|PETKM
|7,47
|1.175.590.434
|% -2,35
|
|GARAN
|10,64
|376.622.614
|% 0,38
|
|THYAO
|17,97
|331.226.304
|% 1,41
|
|ADESE
|1,22
|330.851.996
|% -9,63
|
|KRDMD
|7,52
|311.417.360
|% 1,35
|
|ADESE
|1,22
|330.851.996
|% -9,63
|
|PETKM
|7,47
|1.175.590.434
|% -2,35
|
|ODAS
|1,55
|116.623.316
|% 2,65
|
|YKBNK
|3,07
|158.251.067
|% -0,32
|
|KRDMD
|7,52
|311.417.360
|% 1,35
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9322
|9,9373
|% 0,34
|
|Euro
|11,3731
|11,3854
|% 0,31
|
|Sterlin
|13,2383
|13,3047
|% 0,31
|
|Frank
|10,7206
|10,7852
|% 0,16
|
|Riyal
|2,6362
|2,6494
|% 0,12
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|-9,88
|
|Altın Gr.
|592
|592
|-1,18
|
|Cumhuriyet
|3.932
|3.992
|61,00
|
|Tam
|3.913
|4.011
|58,95
|
|Yarım
|1.891
|1.940
|28,52
|
|Çeyrek
|949
|970
|14,25
|
|Gümüş.Ons
|25,07
|25,09
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|8,01
|8,02
|-0,01
|
|B. Petrol
|82,25
|82,25
|-0,62
|