***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
25.11.2021 16:14
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Serbest Şemsiye Fon
ISIN Kodu TRYHDFP00193
Fonun Süresi SÜRESİZ
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Serpil Aslan Bektaş 01.08.2020 12 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Murat Borucu 08.06.2020 Genel Müdür Yardımcısı Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
Ercan Güner 01.07.2021 Genel Müdür Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Kuştepe Mah. Leylak 1 Sokak No:1 K: 7 D: 26 Nursanlar İş Merkezi Şişli/İstanbul 0212 970 8570 0212 970 8561 hedefportfoy@hfh.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
NEBİHE DOĞANLAR 0212 970 8565 nebihe.doganlar@hedefportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979623
BIST
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BIST En Aktif Hisseler16:45
|ARMDA
|63,25
|4.373.910
|% 10,00
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|BALAT
|9,68
|1.631.119
|% 10,00
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|RALYH
|17,83
|27.758.327
|% 9,99
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|YEOTK
|61,10
|136.408.278
|% 9,99
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|PENTA
|301,80
|22.791.823
|% 9,99
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|IDEAS
|33,54
|48.294.280
|% -9,98
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|THYAO
|16,91
|3.112.115.608
|% -9,96
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|PGSUS
|88,15
|623.882.761
|% -9,96
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|DURDO
|20,86
|70.808.532
|% -9,93
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|TAVHL
|26,60
|390.723.640
|% -9,83
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|THYAO
|16,91
|3.112.115.608
|% -9,96
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|SASA
|39,72
|1.542.399.373
|% 1,48
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|GARAN
|11,48
|1.428.301.621
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|HALKB
|5,02
|1.164.921.029
|% -4,38
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|YKBNK
|3,20
|1.160.413.794
|% -3,90
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|YKBNK
|3,20
|1.160.413.794
|% -3,90
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|EKGYO
|2,21
|713.692.766
|% 0,00
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|HALKB
|5,02
|1.164.921.029
|% -4,38
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|THYAO
|16,91
|3.112.115.608
|% -9,96
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|MOBTL
|1,67
|267.216.561
|% 0,00
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|16:45
|Alış
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|Dolar
|12,3234
|12,3391
|% 2,83
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|Euro
|13,9220
|13,9445
|% 3,54
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|Sterlin
|16,3571
|16,4391
|% 2,62
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|Frank
|13,2311
|13,3108
|% 3,61
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|Riyal
|3,2669
|3,2833
|% 2,44
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|16:45
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.805
|1.805
|16,29
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|Altın Gr.
|712
|712
|21,57
|
|Cumhuriyet
|4.670
|4.741
|121,00
|
|Tam
|4.670
|4.792
|144,40
|
|Yarım
|2.257
|2.318
|69,85
|
|Çeyrek
|1.132
|1.159
|34,92
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|Gümüş.Ons
|23,49
|23,52
|-0,09
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|Gümüş Gr.
|9,27
|9,29
|0,17
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|B. Petrol
|77,98
|77,98
|-4,24
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