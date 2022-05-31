***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
31.05.2022 11:08
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ercan GÜNER 01.07.2021 2014-2019 Fokus Portföy Yönetimi A.Ş.- Genel Müdür. 2021-Devam- Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 25 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
Murat BORUCU 08.06.2020 2014-2016 Ziraat Portföy Yönetim A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2019- Devam- Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 25 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
Süleyman KÂTİPOĞLU 01.04.2022 2015-2018 TEB Portföy Yönetimi A. Ş.- Fon Yöneticisi 2018-2021 Aksigorta - Fon Yöneticisi 2021-2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. – Kıdemli Portföy Yöneticisi 2022-devam Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. – Fon Yöneticisi 7 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033512
BIST
12:022.579
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 32,06
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.584
En Düşük
2.554
12:0216,4420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0466
|Açılış
|: 16,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4449
En Düşük
16,3733
12:0217,6450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0233
|Açılış
|: 17,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,6583
En Düşük
17,5427
12:02966,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -2,75
|Açılış
|: 966,65
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
972,08
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler12:00
|MZHLD
|80,55
|12.975.877
|% 9,97
|
|OZRDN
|12,91
|1.919.499
|% 9,97
|
|AKSEN
|23,00
|215.943.124
|% 8,90
|
|MRGYO
|1,67
|18.604.096
|% 8,44
|
|PENTA
|486,00
|45.586.430
|% 7,64
|
|AVGYO
|2,84
|23.543.187
|% -8,68
|
|DIRIT
|2,69
|56.557
|% -7,24
|
|MEPET
|3,26
|13.229.646
|% -7,12
|
|METRO
|1,12
|53.163.319
|% -5,88
|
|AVTUR
|2,21
|1.509.124
|% -4,33
|
|THYAO
|49,94
|2.015.143.162
|% 0,08
|
|SASA
|37,86
|886.362.983
|% 3,78
|
|KRDMD
|14,99
|785.975.970
|% 1,97
|
|HEKTS
|32,14
|718.444.540
|% 2,62
|
|SISE
|21,18
|672.435.362
|% 0,95
|
|EKGYO
|2,87
|457.791.481
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,72
|464.622.528
|% 2,39
|
|SKBNK
|1,30
|121.710.882
|% 1,56
|
|DOHOL
|3,99
|231.053.904
|% -0,50
|
|KARSN
|7,10
|401.432.111
|% 1,57
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4293
|16,4361
|% 0,25
|
|Euro
|17,6240
|17,6470
|% 0,14
|
|Sterlin
|20,6134
|20,7168
|% -0,01
|
|Frank
|17,0269
|17,1295
|% -0,00
|
|Riyal
|4,3698
|4,3917
|% 0,18
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|-6,98
|
|Altın Gr.
|968
|968
|-1,27
|
|Cumhuriyet
|6.477
|6.575
|-20,00
|
|Tam
|6.440
|6.603
|-24,94
|
|Yarım
|3.113
|3.194
|-12,06
|
|Çeyrek
|1.561
|1.597
|-6,03
|
|Gümüş.Ons
|21,48
|21,53
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,38
|0,00
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,78
|
Seans Raporu
12:00
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-
12:15AKSA
Yüzde 5.34 oranında artışla 61.15 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 645, 905 adet işlem
-
12:14ULUUN
Yüzde 5.83 oranında artışla 15.06 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 995, 678 adet işlem
-
12:12ESCOM
Yüzde 6.23 oranında artışla 17.23 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 131, 364 adet işlem
-
12:11
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SAHOL, ISCTR, FROTO
-
12:11XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 2 artarak (% 1.23 ) 2, 318