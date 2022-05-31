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***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

31.05.2022 11:08
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ercan GÜNER 01.07.2021 2014-2019 Fokus Portföy Yönetimi A.Ş.- Genel Müdür. 2021-Devam- Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 25 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
Murat BORUCU 08.06.2020 2014-2016 Ziraat Portföy Yönetim A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2019- Devam- Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 25 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
Süleyman KÂTİPOĞLU 01.04.2022 2015-2018 TEB Portföy Yönetimi A. Ş.- Fon Yöneticisi 2018-2021 Aksigorta - Fon Yöneticisi 2021-2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. – Kıdemli Portföy Yöneticisi 2022-devam Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. – Fon Yöneticisi 7 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033512


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