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***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

17.06.2022 19:29
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Serpil Aslan Bektaş 01.08.2020 12 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
AYŞE BİÇE ÇALIŞKAN 06.05.2022 24 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 2 LİSANSI




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038130


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BALAT 11,00 1.159.196 % 10,00  
KUYAS 6,71 29.597.077 % 10,00  
ORMA 28,60 254.462 % 10,00  
OYYAT 72,25 54.541.222 % 9,97  
IMASM 48,74 5.063.919 % 9,97  
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Dolar 17,3121 17,3277 % 0,17  
Euro 18,1220 18,1482 % -0,69  
Sterlin 21,0523 21,1578 % -1,19  
Frank 17,7576 17,8646 % -0,39  
Riyal 4,6028 4,6259 % 0,11  
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17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.839 1.839 -18,35  
Altın Gr. 1.025 1.025 -8,22  
Cumhuriyet 6.815 6.918 54,00  
Tam 6.787 6.907 -59,00  
Yarım 3.332 3.378 -29,00  
Çeyrek 1.669 1.689 -14,00  
Gümüş.Ons 21,61 21,63 -0,33  
Gümüş Gr. 12,04 12,06 -0,16  
B. Petrol 113 113 -6,33  
Seans Raporu 17:59
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