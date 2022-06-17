***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.06.2022 19:31
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Serpil Aslan Bektaş 01.08.2020 12 ermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
AYŞE BİÇE ÇALIŞKAN 06.05.2022 24 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 2 LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038136
BIST
17:592.533
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 47,97
|Açılış
|: 2.492
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
|
2.533
En Düşük
2.486
17:5917,3247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0264
|Açılış
|: 17,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3100
|
17,3347
En Düşük
17,2421
17:5918,1582
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,1170
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,2939
En Düşük
18,0888
17:591.024,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -8,26
|Açılış
|: 1.024,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
|
1.035,08
En Düşük
1.022,61
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BALAT
|11,00
|1.159.196
|% 10,00
|
|KUYAS
|6,71
|29.597.077
|% 10,00
|
|ORMA
|28,60
|254.462
|% 10,00
|
|OYYAT
|72,25
|54.541.222
|% 9,97
|
|IMASM
|48,74
|5.063.919
|% 9,97
|
|BRKO
|1,44
|2.967.299
|% -10,00
|
|DOBUR
|47,22
|2.327.679
|% -8,22
|
|YGGYO
|21,18
|14.747.669
|% -5,36
|
|RTALB
|14,32
|30.824.338
|% -4,66
|
|TDGYO
|6,39
|5.377.645
|% -4,20
|
|THYAO
|48,18
|4.502.236.794
|% 1,77
|
|EREGL
|28,84
|3.519.428.903
|% -1,23
|
|SISE
|21,90
|2.112.430.092
|% 3,99
|
|AKBNK
|9,10
|1.967.463.031
|% 7,44
|
|SASA
|46,04
|1.881.062.101
|% 1,32
|
|YKBNK
|4,88
|1.129.011.196
|% 4,95
|
|AKBNK
|9,10
|1.967.463.031
|% 7,44
|
|ODAS
|2,93
|559.791.174
|% -2,98
|
|PRDGS
|2,71
|519.995.435
|% -1,81
|
|TSKB
|2,28
|355.412.234
|% 7,04
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3136
|17,3247
|% 0,15
|
|Euro
|18,1131
|18,1582
|% -0,64
|
|Sterlin
|21,0669
|21,1726
|% -1,12
|
|Frank
|17,7591
|17,8661
|% -0,38
|
|Riyal
|4,6017
|4,6248
|% 0,09
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.841
|-16,91
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|-7,44
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|54,00
|
|Tam
|6.791
|6.911
|-55,00
|
|Yarım
|3.334
|3.380
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.690
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|21,63
|21,66
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|12,05
|12,06
|-0,16
|
|B. Petrol
|114
|114
|-5,64
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59DERIM
Yüzde 5.39 oranında artışla 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 781, 800 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 2, 523 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 49 üstünde . İşlem hacmi 30, 603.00 milyon TL de
-
17:58YATAS
Yüzde 4.67 oranında artışla 14.12 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 106, 328 adet işlem
-
17:57SAFKR
Yüzde 4.56 oranında artışla 8.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 770, 372 adet işlem
-
17:56KARSN
Yüzde 5.79 oranında artışla 7.12 lira fiyatla işlem gören hissede 68, 216, 220 adet işlem