***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
06.07.2022 19:05
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Serbest Şemsiye Fon
Fonun Süresi Süresiz
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
13:30-13:30 HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
https://hedefportfoy.com.tr/
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi 100
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yöne
10:052.415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 6,59
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.415
En Düşük
2.408
10:0517,2726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0571
|Açılış
|: 17,3180
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,3021
En Düşük
17,1857
10:0517,6608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1128
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6795
En Düşük
17,5271
10:05968,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 5,56
|Açılış
|: 968,27
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
969,31
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler10:03
|RUBNS
|15,12
|1.470.783
|% 9,96
|
|PSGYO
|9,80
|7.536.164
|% 9,62
|
|UFUK
|69,00
|69.552
|% 9,61
|
|IZINV
|18,60
|2.664.277
|% 8,77
|
|SMRTG
|26,84
|36.992.450
|% 7,53
|
|ULUSE
|167,70
|1.317.116
|% -9,98
|
|PENTA
|397,00
|376.305
|% -2,53
|
|KZBGY
|86,90
|15.208
|% -2,36
|
|ULUUN
|21,50
|1.314.392
|% -2,27
|
|MAKIM
|13,38
|1.699.551
|% -2,26
|
|THYAO
|48,50
|104.166.922
|% 0,17
|
|EREGL
|26,62
|69.044.879
|% -0,15
|
|RYGYO
|4,36
|43.888.288
|% 0,00
|
|KOZAL
|170,40
|42.051.245
|% 0,68
|
|SMRTG
|26,84
|36.992.450
|% 7,53
|
|CEMAS
|1,13
|16.315.861
|% 0,00
|
|ITTFH
|1,53
|21.323.731
|% 0,00
|
|RYGYO
|4,36
|43.888.288
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,55
|11.036.195
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,66
|3.594.396
|% 0,00
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2697
|17,2726
|% 0,33
|
|Euro
|17,6270
|17,6608
|% 0,64
|
|Sterlin
|20,5808
|20,6840
|% 0,58
|
|Frank
|17,7418
|17,8487
|% 0,46
|
|Riyal
|4,5866
|4,6096
|% 0,32
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.744
|4,91
|
|Altın Gr.
|968
|968
|5,64
|
|Cumhuriyet
|6.538
|6.636
|49,00
|
|Tam
|6.509
|6.627
|19,00
|
|Yarım
|3.186
|3.240
|9,00
|
|Çeyrek
|1.596
|1.620
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,29
|19,32
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,75
|0,10
|
|B. Petrol
|101
|101
|-0,04
|