***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.08.2022 12:32
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.hedefportfoy.com.tr
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Serpil Aslan BEKTAŞ 01.08.2020 12 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
AYŞE BİÇE ÇALIŞKAN 06.05.2022 24 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 2 LİSANSI
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ercan GÜNER 01.07.2021 2014-2019 Fokus Portföy Yönetimi A.Ş.- Genel Müdür. 2021-Devam- Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 25 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
Murat BORUCU 08.06.2020 2014-2016 Ziraat Portföy Yönetim A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2019- Devam- Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 25 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Kuştepe Mah. Leylak 1. Sokak Nursanlar İş Merkezi No:1 K:7 D:26 Şişli/İstanbul 0212 970 8570 0212 970 8561 info@hedefportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Ozan YALÇIN Operasyon Müdürü ozan.yalcin@hedefportfoy.com.
Nebihe DOĞANLAR 0212 970 8565 nebihe.doganlar@hedefportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051778
BIST