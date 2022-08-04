Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

04.08.2022 12:32
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.hedefportfoy.com.tr

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Serpil Aslan BEKTAŞ 01.08.2020 12 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
AYŞE BİÇE ÇALIŞKAN 06.05.2022 24 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 2 LİSANSI

Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ercan GÜNER 01.07.2021 2014-2019 Fokus Portföy Yönetimi A.Ş.- Genel Müdür. 2021-Devam- Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 25 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
Murat BORUCU 08.06.2020 2014-2016 Ziraat Portföy Yönetim A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2019- Devam- Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 25 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Kuştepe Mah. Leylak 1. Sokak Nursanlar İş Merkezi No:1 K:7 D:26 Şişli/İstanbul 0212 970 8570 0212 970 8561 info@hedefportfoy.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Ozan YALÇIN Operasyon Müdürü ozan.yalcin@hedefportfoy.com.
Nebihe DOĞANLAR 0212 970 8565 nebihe.doganlar@hedefportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051778


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.750
Değişim :  0,98% |  26,82
Açılış :  2.730  
Önceki Kapanış :  2.724  
En Yüksek
2.763 En Düşük
2.707
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OBASE 13,97 5.878.604 % 10,00  
KONTR 172,70 572.798.659 % 10,00  
CANTE 70,40 113.847.853 % 10,00  
DAPGM 35,42 81.807.065 % 10,00  
YBTAS 26.070,00 772.172 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9272 17,9495 % 0,22  
Euro 18,2398 18,2677 % -0,58  
Sterlin 21,5791 21,6873 % -0,64  
Frank 18,5458 18,6575 % -0,73  
Riyal 4,7617 4,7856 % 0,18  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.773 1.773 -18,07  
Altın Gr. 1.024 1.024 -7,62  
Cumhuriyet 6.849 6.953 -24,00  
Tam 6.858 6.937 -53,00  
Yarım 3.342 3.392 -26,00  
Çeyrek 1.676 1.695 -13,00  
Gümüş.Ons 19,85 19,88 -0,31  
Gümüş Gr. 11,45 11,47 -0,16  
B. Petrol 95,66 95,66 1,54  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru