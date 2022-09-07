***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.09.2022 16:17
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Süresi Fon'un süresi tasfiye dönemi dahil 49 (kırk dokuz) yıldır.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Her ayın son iş günü saat 13:30'a kadar gelen alım talimatları, talimatın iletilmesinden sonra ilan edilecek ilk katılma payı alımına esas fiyat üzerinden her ayın ikinci iş günü yerine getirilir. Katılma payları, Erken Dağıtım hariç olmak üzere, sadece Fon süresinin sonunda Fon'a iade edilebilir. HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061029
BIST
17:383.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 2,05
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
17:3818,2270
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0074
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2009
17:3818,1370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0857
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1475
En Düşük
18,0019
17:381.002,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,60
|Açılış
|: 1.003,10
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.003,65
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler17:36
|AVOD
|2,75
|176.596.285
|% 10,00
|
|ORGE
|12,98
|55.497.244
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|3.030.736
|% 10,00
|
|EKGYO
|4,96
|5.890.464.645
|% 9,98
|
|SELGD
|5,73
|4.755.091
|% 9,98
|
|MTRKS
|34,68
|9.464.241
|% -9,97
|
|AYEN
|26,56
|170.108.013
|% -9,97
|
|FADE
|9,01
|201.396.497
|% -8,99
|
|ICBCT
|8,13
|266.973.598
|% -6,77
|
|VKING
|7,13
|7.333.027
|% -6,68
|
|THYAO
|75,00
|7.849.812.197
|% 1,83
|
|YKBNK
|7,89
|7.495.698.961
|% -4,71
|
|AKBNK
|15,13
|6.599.832.009
|% -2,83
|
|EKGYO
|4,96
|5.890.464.645
|% 9,98
|
|SISE
|26,38
|4.960.089.468
|% 3,29
|
|EKGYO
|4,96
|5.890.464.645
|% 9,98
|
|YKBNK
|7,89
|7.495.698.961
|% -4,71
|
|AKBNK
|15,13
|6.599.832.009
|% -2,83
|
|ISCTR
|10,14
|3.958.968.160
|% -3,70
|
|VAKBN
|10,70
|3.239.768.997
|% 6,15
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2214
|18,2273
|% -0,04
|
|Euro
|18,1320
|18,1414
|% 0,50
|
|Sterlin
|20,8092
|20,9135
|% -0,59
|
|Frank
|18,4929
|18,6043
|% 0,29
|
|Riyal
|4,8346
|4,8589
|% -0,01
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|9,92
|
|Altın Gr.
|999
|999
|1,89
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.768
|6.847
|7,00
|
|Yarım
|3.298
|3.344
|5,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.675
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,32
|18,34
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|10,67
|10,68
|0,11
|
|B. Petrol
|89,69
|89,69
|-3,14
|
Seans Raporu
17:36
daha fazla
-
17:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, TCELL, KOZAL
-
17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 41 artarak (% 0.18 ) 3, 031
-
17:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TSGYO, CUSAN, ROYAL, EUKYO, ZRGYO, SELGD, VKGYO, DGGYO, ORGE, PKART
-
17:51
ROYAL, RALYH, ASUZU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:51
ISDMR, VKING, KNFRT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında