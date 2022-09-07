***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Süresi Fon'un süresi tasfiye dönemi dahil 49 (kırk dokuz) yıldır.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerHer ayın son iş günü saat 13:30'a kadar gelen alım talimatları, talimatın iletilmesinden sonra ilan edilecek ilk katılma payı alımına esas fiyat üzerinden her ayın ikinci iş günü yerine getirilir. Katılma payları, Erken Dağıtım hariç olmak üzere, sadece Fon süresinin sonunda Fon'a iade edilebilir. HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061029BIST