***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.09.2022 15:25
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00548 2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065234
BIST
15:333.240
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -41,80
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.222
15:3318,4624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0484
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4744
En Düşük
18,4086
15:3317,8952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0516
|Açılış
|: 17,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9280
En Düşük
17,6343
15:33973,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,32
|Açılış
|: 973,47
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler15:33
|GRNYO
|4,62
|7.266.080
|% 10,00
|
|ESCAR
|47,84
|15.323.224
|% 9,98
|
|ELITE
|27,60
|57.125.531
|% 9,96
|
|ERBOS
|137,00
|178.119.827
|% 9,95
|
|KATMR
|1,80
|353.605.256
|% 9,76
|
|PINSU
|5,85
|24.127.623
|% -10,00
|
|COSMO
|43,20
|1.510.382
|% -10,00
|
|ULUFA
|6,40
|1.072.237
|% -9,99
|
|ISGYO
|9,10
|371.171.124
|% -9,99
|
|KZBGY
|23,44
|172.834.731
|% -9,98
|
|THYAO
|69,05
|2.099.340.786
|% -2,54
|
|SASA
|64,60
|2.071.197.153
|% 4,36
|
|VESTL
|38,96
|1.817.559.895
|% 8,95
|
|HEKTS
|53,15
|1.480.834.616
|% 5,04
|
|YKBNK
|6,68
|1.253.968.364
|% -3,75
|
|SKBNK
|2,28
|515.427.992
|% -9,88
|
|KATMR
|1,80
|353.605.256
|% 9,76
|
|YKBNK
|6,68
|1.253.968.364
|% -3,75
|
|EKGYO
|3,87
|703.145.359
|% -2,52
|
|ISCTR
|7,39
|1.193.608.624
|% -5,62
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4441
|18,4624
|% 0,26
|
|Euro
|17,8754
|17,8952
|% 0,29
|
|Sterlin
|19,8738
|19,9735
|% -0,27
|
|Frank
|18,5656
|18,6774
|% -0,60
|
|Riyal
|4,8912
|4,9158
|% 0,24
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.645
|0,85
|
|Altın Gr.
|974
|974
|1,34
|
|Cumhuriyet
|6.618
|6.718
|-17,00
|
|Tam
|6.652
|6.732
|-30,00
|
|Yarım
|3.237
|3.294
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.642
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,83
|18,86
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,14
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,45
|84,45
|-0,58
|
Seans Raporu
15:33
daha fazla
-
15:47KRPLS
Yüzde -4.34 oranında düşüşle 7.05 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 791, 501 adet işlem
-
15:46ASUZU
Yüzde -4.81 oranında düşüşle 217.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 278, 355 adet işlem
-
15:45SNGYO
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 4.60 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 867, 495 adet işlem
-
15:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -51, 84 kaybederek (% -1.46 ) 3, 504
-
15:44
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, USAK, GRNYO