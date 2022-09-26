***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.09.2022 15:32
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00822 3,00 20
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065239
BIST
17:183.258
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -23,17
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.222
17:1818,4591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0451
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4744
En Düşük
18,4086
17:1817,8871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0435
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9280
En Düşük
17,6343
17:18976,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,33
|Açılış
|: 976,48
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler17:16
|GRNYO
|4,62
|7.367.753
|% 10,00
|
|USAK
|3,74
|146.590.688
|% 10,00
|
|SMRTG
|63,90
|377.745.098
|% 9,98
|
|ESCAR
|47,84
|15.400.677
|% 9,98
|
|ELITE
|27,60
|57.817.739
|% 9,96
|
|PINSU
|5,85
|24.347.805
|% -10,00
|
|COSMO
|43,20
|1.510.382
|% -10,00
|
|ISGYO
|9,10
|371.801.954
|% -9,99
|
|ULUFA
|6,40
|1.128.922
|% -9,99
|
|KZBGY
|23,44
|269.266.225
|% -9,98
|
|SASA
|65,90
|2.818.052.061
|% 6,46
|
|VESTL
|36,88
|2.711.416.759
|% 3,13
|
|THYAO
|68,35
|2.567.705.982
|% -3,53
|
|HEKTS
|55,00
|1.997.272.189
|% 8,70
|
|ISCTR
|7,37
|1.667.937.474
|% -5,87
|
|EKGYO
|3,89
|948.847.093
|% -2,02
|
|YKBNK
|6,67
|1.562.997.761
|% -3,89
|
|ZOREN
|4,56
|1.062.062.622
|% 2,01
|
|ISCTR
|7,37
|1.667.937.474
|% -5,87
|
|SKBNK
|2,28
|527.995.899
|% -9,88
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4435
|18,4538
|% 0,22
|
|Euro
|17,8498
|17,8806
|% 0,21
|
|Sterlin
|19,8740
|19,9737
|% -0,27
|
|Frank
|18,5959
|18,7080
|% -0,44
|
|Riyal
|4,8887
|4,9133
|% 0,19
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.647
|2,98
|
|Altın Gr.
|975
|975
|2,12
|
|Cumhuriyet
|6.608
|6.708
|-27,00
|
|Tam
|6.643
|6.722
|-40,00
|
|Yarım
|3.232
|3.289
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.640
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,97
|19,00
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,25
|0,06
|
|B. Petrol
|85,87
|85,87
|0,84
|