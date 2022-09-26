***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.09.2022 15:39
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,008219 3,00 20
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065243
BIST
17:143.239
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -42,18
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.222
17:1418,4533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0393
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4744
En Düşük
18,4086
17:1417,8778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0342
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9280
En Düşük
17,6343
17:14975,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,45
|Açılış
|: 974,69
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler17:14
|GRNYO
|4,62
|7.367.753
|% 10,00
|
|USAK
|3,74
|146.590.688
|% 10,00
|
|SMRTG
|63,90
|377.672.252
|% 9,98
|
|ESCAR
|47,84
|15.356.185
|% 9,98
|
|IHAAS
|71,20
|14.817.736
|% 9,96
|
|PINSU
|5,85
|24.342.534
|% -10,00
|
|COSMO
|43,20
|1.510.382
|% -10,00
|
|ISGYO
|9,10
|371.801.954
|% -9,99
|
|ULUFA
|6,40
|1.128.922
|% -9,99
|
|KZBGY
|23,44
|269.181.396
|% -9,98
|
|SASA
|66,10
|2.802.223.544
|% 6,79
|
|VESTL
|37,00
|2.704.766.193
|% 3,47
|
|THYAO
|68,70
|2.516.980.680
|% -3,03
|
|HEKTS
|55,00
|1.992.076.898
|% 8,70
|
|ISCTR
|7,37
|1.662.250.390
|% -5,87
|
|EKGYO
|3,89
|948.542.315
|% -2,02
|
|YKBNK
|6,66
|1.560.652.066
|% -4,03
|
|ZOREN
|4,55
|1.056.255.989
|% 1,79
|
|ISCTR
|7,37
|1.662.250.390
|% -5,87
|
|SKBNK
|2,28
|527.992.622
|% -9,88
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4423
|18,4533
|% 0,21
|
|Euro
|17,8500
|17,8778
|% 0,19
|
|Sterlin
|19,8591
|19,9587
|% -0,34
|
|Frank
|18,5993
|18,7113
|% -0,42
|
|Riyal
|4,8891
|4,9136
|% 0,20
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.644
|0,27
|
|Altın Gr.
|976
|976
|3,31
|
|Cumhuriyet
|6.607
|6.707
|-28,00
|
|Tam
|6.651
|6.730
|-32,00
|
|Yarım
|3.236
|3.293
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.642
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,92
|18,95
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,25
|0,07
|
|B. Petrol
|85,69
|85,69
|0,66
|