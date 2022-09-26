***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.09.2022 15:44
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,000274 0,1 20
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065247
BIST
15:513.236
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -45,72
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.222
15:5118,4569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0429
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4744
En Düşük
18,4086
15:5117,8934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0498
|Açılış
|: 17,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9280
En Düşük
17,6343
15:51976,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,59
|Açılış
|: 976,74
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler15:49
|GRNYO
|4,62
|7.289.208
|% 10,00
|
|ESCAR
|47,84
|15.329.921
|% 9,98
|
|ELITE
|27,60
|57.133.425
|% 9,96
|
|ERBOS
|137,00
|179.000.189
|% 9,95
|
|GSRAY
|5,97
|207.007.275
|% 9,94
|
|PINSU
|5,85
|24.199.233
|% -10,00
|
|COSMO
|43,20
|1.510.382
|% -10,00
|
|ISGYO
|9,10
|371.284.865
|% -9,99
|
|ULUFA
|6,40
|1.081.555
|% -9,99
|
|GLBMD
|12,18
|11.399.849
|% -9,98
|
|SASA
|64,35
|2.141.329.805
|% 3,96
|
|THYAO
|69,10
|2.133.776.872
|% -2,47
|
|VESTL
|36,24
|2.067.955.435
|% 1,34
|
|HEKTS
|53,55
|1.542.100.203
|% 5,83
|
|YKBNK
|6,67
|1.290.329.211
|% -3,89
|
|SKBNK
|2,28
|515.534.710
|% -9,88
|
|KATMR
|1,79
|356.173.006
|% 9,15
|
|YKBNK
|6,67
|1.290.329.211
|% -3,89
|
|EKGYO
|3,87
|745.192.452
|% -2,52
|
|ISCTR
|7,37
|1.265.714.467
|% -5,87
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4366
|18,4504
|% 0,20
|
|Euro
|17,8622
|17,8852
|% 0,23
|
|Sterlin
|20,0474
|20,1480
|% 0,60
|
|Frank
|18,6103
|18,7224
|% -0,36
|
|Riyal
|4,8916
|4,9162
|% 0,25
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.645
|0,85
|
|Altın Gr.
|974
|974
|1,34
|
|Cumhuriyet
|6.618
|6.718
|-17,00
|
|Tam
|6.652
|6.732
|-30,00
|
|Yarım
|3.237
|3.294
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.642
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,83
|18,86
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,14
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,45
|84,45
|-0,58
|
Seans Raporu
15:49
daha fazla
-
16:04
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, AKBNK, TAVHL
-
16:04
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, SASA, TTKOM
-
16:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -46, 76 kaybederek (% -1.61 ) 2, 862
-
16:04
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KATMR, ALKIM, GSRAY, TEKTU, ESCAR, ELITE, ERBOS, GRNYO
-
16:04
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ISGYO, PINSU, TSKB, COSMO, SKBNK, GLBMD, INVEO, ULUFA