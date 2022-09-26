***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.09.2022 15:58
(%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,008219 3,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065255
BIST
17:133.241
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -40,47
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.222
17:1318,4509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0369
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4744
En Düşük
18,4086
17:1317,8836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0400
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9280
En Düşük
17,6343
17:13974,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,54
|Açılış
|: 974,69
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler17:13
|USAK
|3,74
|146.586.055
|% 10,00
|
|GRNYO
|4,62
|7.367.734
|% 10,00
|
|SMRTG
|63,90
|377.636.851
|% 9,98
|
|ESCAR
|47,84
|15.356.185
|% 9,98
|
|ELITE
|27,60
|57.817.408
|% 9,96
|
|PINSU
|5,85
|24.342.529
|% -10,00
|
|COSMO
|43,20
|1.510.382
|% -10,00
|
|ISGYO
|9,10
|371.795.402
|% -9,99
|
|ULUFA
|6,40
|1.128.922
|% -9,99
|
|KZBGY
|23,44
|265.652.423
|% -9,98
|
|SASA
|66,00
|2.782.839.136
|% 6,62
|
|VESTL
|36,90
|2.699.123.086
|% 3,19
|
|THYAO
|68,70
|2.506.174.428
|% -3,03
|
|HEKTS
|55,00
|1.984.550.655
|% 8,70
|
|ISCTR
|7,37
|1.659.805.169
|% -5,87
|
|EKGYO
|3,90
|947.136.646
|% -1,76
|
|YKBNK
|6,65
|1.556.067.760
|% -4,18
|
|ISCTR
|7,37
|1.659.805.169
|% -5,87
|
|ZOREN
|4,58
|1.045.189.369
|% 2,46
|
|SKBNK
|2,28
|527.986.637
|% -9,88
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4451
|18,4509
|% 0,20
|
|Euro
|17,8549
|17,8836
|% 0,22
|
|Sterlin
|19,8188
|19,9182
|% -0,55
|
|Frank
|18,5795
|18,6914
|% -0,52
|
|Riyal
|4,8869
|4,9114
|% 0,16
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.647
|2,97
|
|Altın Gr.
|974
|974
|1,16
|
|Cumhuriyet
|6.609
|6.709
|-26,00
|
|Tam
|6.638
|6.718
|-44,00
|
|Yarım
|3.229
|3.287
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.620
|1.639
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,99
|19,01
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,23
|0,05
|
|B. Petrol
|86,12
|86,12
|1,09
|
Seans Raporu
17:13
daha fazla
-
17:28AKSUE
Yüzde -9.32 oranında düşüşle 35.82 lira fiyatla işlem gören hissede 465, 638 adet işlem
-
17:27ALBRK
Yüzde -5.21 oranında düşüşle 1.82 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 407, 404 adet işlem
-
17:26BIZIM
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 24.38 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 693, 949 adet işlem
-
17:25GLBMD
Yüzde -7.69 oranında düşüşle 12.49 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 055, 379 adet işlem
-
17:24XU100
Endeks 3, 248 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 03 altında . İşlem hacmi 44, 797.00 milyon TL de