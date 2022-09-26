***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.09.2022 16:14
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00822 3,00 20
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065273
BIST
17:303.269
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -12,46
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.222
17:3018,4588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0448
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4744
En Düşük
18,4086
17:3017,8616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0180
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9280
En Düşük
17,6343
17:30976,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 2,89
|Açılış
|: 976,04
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler17:30
|GRNYO
|4,62
|7.367.753
|% 10,00
|
|SMRTG
|63,90
|378.512.473
|% 9,98
|
|ESCAR
|47,84
|15.405.078
|% 9,98
|
|ELITE
|27,60
|58.250.286
|% 9,96
|
|IHAAS
|71,20
|15.104.671
|% 9,96
|
|PINSU
|5,85
|24.386.661
|% -10,00
|
|COSMO
|43,20
|1.510.382
|% -10,00
|
|ISGYO
|9,10
|371.836.234
|% -9,99
|
|ULUFA
|6,40
|1.130.464
|% -9,99
|
|KZBGY
|23,44
|282.342.934
|% -9,98
|
|THYAO
|69,85
|2.964.340.528
|% -1,41
|
|SASA
|66,95
|2.945.160.037
|% 8,16
|
|VESTL
|37,02
|2.739.241.259
|% 3,52
|
|HEKTS
|55,20
|2.037.172.137
|% 9,09
|
|ISCTR
|7,63
|1.910.220.550
|% -2,55
|
|YKBNK
|6,85
|1.798.536.951
|% -1,30
|
|EKGYO
|3,93
|1.024.424.299
|% -1,01
|
|ISCTR
|7,63
|1.910.220.550
|% -2,55
|
|ZOREN
|4,51
|1.102.362.652
|% 0,89
|
|SKBNK
|2,28
|528.105.877
|% -9,88
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4446
|18,4588
|% 0,24
|
|Euro
|17,8288
|17,8616
|% 0,10
|
|Sterlin
|19,9200
|20,0199
|% -0,04
|
|Frank
|18,6123
|18,7244
|% -0,35
|
|Riyal
|4,8903
|4,9148
|% 0,22
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.647
|3,00
|
|Altın Gr.
|977
|977
|3,79
|
|Cumhuriyet
|6.609
|6.709
|-26,00
|
|Tam
|6.654
|6.734
|-28,00
|
|Yarım
|3.238
|3.294
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.643
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,97
|18,99
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,26
|11,27
|0,09
|
|B. Petrol
|86,17
|86,17
|1,14
|