***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.09.2022 17:08
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
0,00178 0,65
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065302
BIST
17:453.248
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -33,14
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.222
17:4518,4585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0445
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4744
En Düşük
18,4086
17:4517,8505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0069
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9280
En Düşük
17,6343
17:45975,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,76
|Açılış
|: 975,91
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler17:45
|GRNYO
|4,62
|7.387.124
|% 10,00
|
|ESCAR
|47,84
|15.405.556
|% 9,98
|
|ELITE
|27,60
|58.286.387
|% 9,96
|
|ERBOS
|137,00
|184.891.052
|% 9,95
|
|GSRAY
|5,97
|289.351.887
|% 9,94
|
|PINSU
|5,85
|24.423.376
|% -10,00
|
|COSMO
|43,20
|1.510.382
|% -10,00
|
|ISGYO
|9,10
|371.921.456
|% -9,99
|
|ULUFA
|6,40
|1.141.408
|% -9,99
|
|KZBGY
|23,44
|287.854.673
|% -9,98
|
|THYAO
|69,45
|3.146.403.674
|% -1,98
|
|SASA
|66,70
|3.102.177.646
|% 7,75
|
|VESTL
|36,84
|2.774.265.351
|% 3,02
|
|ISCTR
|7,65
|2.106.356.861
|% -2,30
|
|HEKTS
|54,70
|2.087.864.590
|% 8,10
|
|YKBNK
|6,89
|2.053.107.025
|% -0,72
|
|EKGYO
|3,92
|1.128.111.659
|% -1,26
|
|ISCTR
|7,65
|2.106.356.861
|% -2,30
|
|ZOREN
|4,45
|1.140.792.912
|% -0,45
|
|SKBNK
|2,28
|528.465.864
|% -9,88
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4470
|18,4585
|% 0,24
|
|Euro
|17,8230
|17,8505
|% 0,04
|
|Sterlin
|19,8876
|19,9873
|% -0,20
|
|Frank
|18,5818
|18,6937
|% -0,51
|
|Riyal
|4,8907
|4,9152
|% 0,23
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.646
|2,78
|
|Altın Gr.
|977
|977
|3,79
|
|Cumhuriyet
|6.609
|6.709
|-26,00
|
|Tam
|6.654
|6.734
|-28,00
|
|Yarım
|3.238
|3.294
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.643
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,95
|18,98
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,27
|11,29
|0,10
|
|B. Petrol
|86,03
|86,03
|1,00
|
Seans Raporu
17:45
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -37, 21 kaybederek (% -1.05 ) 3, 518
-
17:59XU100
Endeks 3, 250 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 97 altında . İşlem hacmi 51, 709.00 milyon TL de
-
17:58MERKO
Yüzde -6.69 oranında düşüşle 5.72 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 902, 938 adet işlem
-
17:57AVOD
Yüzde -4.32 oranında düşüşle 2.88 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 347, 418 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 3, 261 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 64 altında . İşlem hacmi 50, 863.00 milyon TL de