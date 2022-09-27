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***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

27.09.2022 11:48
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,003288 1,20




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065439


BIST
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Önceki Kapanış :  3.260  
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BIST En Aktif Hisseler11:36
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MMCAS 4,52 755.586 % 9,98  
KMPUR 58,00 93.324.956 % 9,95  
KONTR 57,65 244.741.189 % 9,08  
BAGFS 26,26 108.051.534 % 9,05  
DITAS 27,86 11.922.650 % 6,50  
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11:36 Alış Satış %  
Dolar 18,4727 18,4781 % 0,02  
Euro 17,8195 17,8333 % 0,56  
Sterlin 19,9425 20,0426 % 1,42  
Frank 18,6043 18,7163 % 0,53  
Riyal 4,8985 4,9231 % 0,12  
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11:36 Alış Satış %  
Altın Ons 1.637 1.638 15,38  
Altın Gr. 971 971 7,88  
Cumhuriyet 6.609 6.709 -26,00  
Tam 6.598 6.680 1,00  
Yarım 3.210 3.266 -2,00  
Çeyrek 1.610 1.631 2,00  
Gümüş.Ons 18,67 18,69 0,33  
Gümüş Gr. 11,04 11,06 0,15  
B. Petrol 84,00 84,00 1,14  
Seans Raporu 11:36
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