***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
27.09.2022 11:48
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,003288 1,20
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065439
BIST
11:383.286
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 26,28
|Açılış
|: 3.271
|
|Önceki Kapanış
|: 3.260
|
3.289
En Düşük
3.265
11:3818,4785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0034
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5500
|
18,5132
En Düşük
18,4396
11:3817,8291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0949
|Açılış
|: 17,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
17,9049
En Düşük
17,6995
11:38971,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 8,84
|Açılış
|: 971,84
|
|Önceki Kapanış
|: 963,00
|
975,07
En Düşük
962,58
BIST En Aktif Hisseler11:36
|MMCAS
|4,52
|755.586
|% 9,98
|
|KMPUR
|58,00
|93.324.956
|% 9,95
|
|KONTR
|57,65
|244.741.189
|% 9,08
|
|BAGFS
|26,26
|108.051.534
|% 9,05
|
|DITAS
|27,86
|11.922.650
|% 6,50
|
|ISGYO
|8,19
|6.482.827
|% -10,00
|
|ULUFA
|5,76
|801.389
|% -10,00
|
|EGSER
|32,00
|12.595.005
|% -9,96
|
|SKBNK
|2,09
|568.844.389
|% -8,33
|
|TEKTU
|2,02
|87.026.890
|% -6,48
|
|TSKB
|2,53
|1.496.838.751
|% -3,44
|
|SASA
|67,30
|1.376.557.064
|% 1,43
|
|YKBNK
|7,20
|1.052.675.307
|% 3,90
|
|THYAO
|69,90
|1.050.861.135
|% 0,72
|
|HEKTS
|54,00
|793.991.901
|% -0,92
|
|TSKB
|2,53
|1.496.838.751
|% -3,44
|
|SKBNK
|2,09
|568.844.389
|% -8,33
|
|EKGYO
|4,00
|606.224.039
|% 1,78
|
|YKBNK
|7,20
|1.052.675.307
|% 3,90
|
|ZOREN
|4,01
|522.611.108
|% -5,65
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4727
|18,4781
|% 0,02
|
|Euro
|17,8195
|17,8333
|% 0,56
|
|Sterlin
|19,9425
|20,0426
|% 1,42
|
|Frank
|18,6043
|18,7163
|% 0,53
|
|Riyal
|4,8985
|4,9231
|% 0,12
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.637
|1.638
|15,38
|
|Altın Gr.
|971
|971
|7,88
|
|Cumhuriyet
|6.609
|6.709
|-26,00
|
|Tam
|6.598
|6.680
|1,00
|
|Yarım
|3.210
|3.266
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.610
|1.631
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,67
|18,69
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,04
|11,06
|0,15
|
|B. Petrol
|84,00
|84,00
|1,14
|