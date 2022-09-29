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***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

29.09.2022 14:57
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
17.07.2019

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Yatırımcıların, BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 15:00'e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Yatırımcıların, BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 15:00'e kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. 1 BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 15:00'den sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.hedefportfoy.com.tr Fon portföyüne dahil edilecek türev araç işlemleri ile ilgili genel ilkeler fon izahnamesinde yer almaktadır.

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Ekonomik ve finansal piyasaları etkileyen diğer faktörlerin analizi ve beklentilere göre oluşacak yatırım öngörüsü doğrultusunda TL cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere ve Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına yatırım yaparak sermaye kazancı ve faiz geliri sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda temel ve teknik analiz yöntemleri kullanılarak fiyatı yükselmesi beklenen varlıklara yatırım yapılarak gelir yaratmaya çalışılacaktır.

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065887


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BFREN 1.390,40 25.012.589 % 10,00  
UFUK 55,55 1.725.641 % 10,00  
UZERB 42,68 1.321.709 % 10,00  
EKIZ 13,14 1.697.009 % 9,96  
COSMO 57,00 2.834.682 % 9,83  
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17:44 Alış Satış %  
Dolar 18,5166 18,5258 % 0,04  
Euro 18,1305 18,1494 % 0,72  
Sterlin 20,2521 20,3537 % 0,82  
Frank 18,7723 18,8854 % -0,56  
Riyal 4,9148 4,9395 % 0,36  
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17:44 Alış Satış %  
Altın Ons 1.651 1.652 -8,39  
Altın Gr. 982 982 -5,63  
Cumhuriyet 6.580 6.680 -52,00  
Tam 6.592 6.681 -100,00  
Yarım 3.207 3.266 -49,00  
Çeyrek 1.609 1.633 -24,00  
Gümüş.Ons 18,61 18,64 -0,27  
Gümüş Gr. 11,04 11,05 -0,20  
B. Petrol 87,40 87,40 -0,65  
Seans Raporu 17:44
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