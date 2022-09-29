***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.09.2022 14:58
IST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 14:00'a kadar verdikleri katılma payı alım ve satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 14:00'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
https://hedefportfoy.com.tr Fon portföyüne dahil edilecek türev araç işlemleri ile ilgili genel ilkeler fon izahnamesinde yer almaktadır.
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Makroekonomik ve finansal piyasaları etkileyen diğer faktörlerin analizi ve beklentilere göre yatırım öngörüsü doğrultusunda hem TL hem de döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı ve faiz geliri sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda temel ve teknik analiz yöntemleri kullanılarak fiyatı yükselmesi beklenen varlıklara yatırım yapılarak gelir yaratmaya çalışılacaktır.
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065888
BIST
17:473.109
En Yüksek
|Değişim
|: -2,77%
|| -88,69
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.049
17:4718,5262
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0081
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4765
17:4718,1482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1284
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1637
En Düşük
17,8996
17:47982,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -4,75
|Açılış
|: 982,77
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler17:45
|BFREN
|1.390,40
|25.012.589
|% 10,00
|
|UFUK
|55,55
|1.725.641
|% 10,00
|
|UZERB
|42,68
|1.321.709
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,14
|1.697.009
|% 9,96
|
|COSMO
|57,00
|2.834.682
|% 9,83
|
|KMPUR
|52,25
|217.882.306
|% -9,99
|
|ALARK
|56,30
|444.779.427
|% -9,99
|
|ISGYO
|6,65
|18.119.036
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.531.704
|% -9,83
|
|PINSU
|4,97
|17.157.979
|% -9,47
|
|THYAO
|67,45
|4.002.258.693
|% -2,18
|
|ASELS
|29,56
|3.717.084.150
|% 2,85
|
|YKBNK
|6,93
|2.128.210.064
|% -1,84
|
|HEKTS
|55,55
|2.110.253.731
|% -6,64
|
|SASA
|65,00
|1.888.797.054
|% -3,85
|
|SKBNK
|1,86
|986.937.156
|% 0,00
|
|TSKB
|2,46
|1.031.872.588
|% 5,13
|
|EKGYO
|3,72
|1.398.412.106
|% -3,88
|
|YKBNK
|6,93
|2.128.210.064
|% -1,84
|
|ZOREN
|3,24
|926.643.883
|% -6,09
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5108
|18,5282
|% 0,05
|
|Euro
|18,1347
|18,1556
|% 0,75
|
|Sterlin
|20,2521
|20,3537
|% 0,82
|
|Frank
|18,7723
|18,8854
|% -0,56
|
|Riyal
|4,9148
|4,9395
|% 0,36
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.650
|-9,82
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-6,51
|
|Cumhuriyet
|6.580
|6.680
|-52,00
|
|Tam
|6.587
|6.676
|-105,00
|
|Yarım
|3.205
|3.263
|-52,00
|
|Çeyrek
|1.607
|1.632
|-25,00
|
|Gümüş.Ons
|18,58
|18,60
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,04
|-0,21
|
|B. Petrol
|87,27
|87,27
|-0,78
|