***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
30.09.2022 14:33
Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Alım ve satım emirleri saat 15:00'e kadar verilir. HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.hedefportfoy.com.tr Fon portföyüne dahil edilecek türev araç işlemleri ile ilgili genel ilkeler fon izahnamesinde yer almaktadır.
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Ekonomik ve finansal piyasaları etkileyen diğer faktörlerin analizi ve beklentilere göre oluşacak yatırım öngörüsü doğrultusunda TL cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere ve Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına yatırım yaparak sermaye kazancı ve faiz geliri sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda temel ve teknik analiz yöntemleri kullanılarak fiyatı yükselmesi beklenen varlıklara yatırım yapılarak gelir yaratmaya çalışılacaktır.
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066322
BIST
15:533.171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 24,54
|Açılış
|: 3.151
|
|Önceki Kapanış
|: 3.147
|
3.180
En Düşük
3.130
15:5318,5414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0356
|Açılış
|: 18,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5200
|
18,5668
En Düşük
18,4676
15:5318,0956
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0618
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,2931
En Düşük
18,0626
15:53992,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 4,98
|Açılış
|: 992,90
|
|Önceki Kapanış
|: 987,93
|
998,55
En Düşük
987,42
BIST En Aktif Hisseler15:53
|BFREN
|1.529,40
|49.580.055
|% 10,00
|
|UZERB
|46,94
|1.423.221
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,45
|1.818.997
|% 9,97
|
|ARASE
|144,60
|98.699.347
|% 9,96
|
|ZOREN
|3,57
|475.426.541
|% 9,85
|
|CASA
|118,70
|787.337
|% -9,94
|
|ISGYO
|6,14
|2.356.474.833
|% -7,67
|
|PENTA
|387,90
|20.495.385
|% -5,27
|
|ELITE
|25,58
|28.903.173
|% -5,19
|
|ORMA
|35,14
|117.137
|% -4,35
|
|ISGYO
|6,14
|2.356.474.833
|% -7,67
|
|THYAO
|69,25
|2.256.397.553
|% 0,95
|
|SASA
|69,25
|1.903.219.158
|% 5,16
|
|ALARK
|56,85
|1.479.890.804
|% 0,98
|
|ASELS
|29,54
|1.462.501.019
|% -1,20
|
|ISGYO
|6,14
|2.356.474.833
|% -7,67
|
|EKGYO
|3,88
|1.175.762.141
|% 1,57
|
|ODAS
|6,19
|1.032.498.341
|% 4,21
|
|TSKB
|2,44
|407.337.118
|% -2,79
|
|YKBNK
|7,14
|980.713.930
|% 1,56
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5305
|18,5414
|% 0,19
|
|Euro
|18,0828
|18,0956
|% -0,34
|
|Sterlin
|20,4878
|20,5906
|% -0,10
|
|Frank
|18,8590
|18,9727
|% -0,17
|
|Riyal
|4,9197
|4,9443
|% 0,23
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.665
|4,56
|
|Altın Gr.
|993
|993
|5,56
|
|Cumhuriyet
|6.641
|6.742
|62,00
|
|Tam
|6.690
|6.761
|29,00
|
|Yarım
|3.255
|3.305
|14,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.652
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,90
|18,93
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,27
|11,29
|0,06
|
|B. Petrol
|86,33
|86,33
|-0,85
|
Seans Raporu
15:53
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16:08
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, ASELS, PGSUS
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16:08XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 21 artarak (% 0.83 ) 2, 818
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