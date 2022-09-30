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***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

30.09.2022 14:33
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Alım ve satım emirleri saat 15:00'e kadar verilir. HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.hedefportfoy.com.tr Fon portföyüne dahil edilecek türev araç işlemleri ile ilgili genel ilkeler fon izahnamesinde yer almaktadır.

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Ekonomik ve finansal piyasaları etkileyen diğer faktörlerin analizi ve beklentilere göre oluşacak yatırım öngörüsü doğrultusunda TL cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere ve Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına yatırım yaparak sermaye kazancı ve faiz geliri sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda temel ve teknik analiz yöntemleri kullanılarak fiyatı yükselmesi beklenen varlıklara yatırım yapılarak gelir yaratmaya çalışılacaktır.

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066322


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BFREN 1.529,40 49.580.055 % 10,00  
UZERB 46,94 1.423.221 % 9,98  
EKIZ 14,45 1.818.997 % 9,97  
ARASE 144,60 98.699.347 % 9,96  
ZOREN 3,57 475.426.541 % 9,85  
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Dolar 18,5305 18,5414 % 0,19  
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Sterlin 20,4878 20,5906 % -0,10  
Frank 18,8590 18,9727 % -0,17  
Riyal 4,9197 4,9443 % 0,23  
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15:53 Alış Satış %  
Altın Ons 1.665 1.665 4,56  
Altın Gr. 993 993 5,56  
Cumhuriyet 6.641 6.742 62,00  
Tam 6.690 6.761 29,00  
Yarım 3.255 3.305 14,00  
Çeyrek 1.632 1.652 6,00  
Gümüş.Ons 18,90 18,93 0,09  
Gümüş Gr. 11,27 11,29 0,06  
B. Petrol 86,33 86,33 -0,85  
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